0 800 307 555
укр
Фондовий ринок
39
У Києві один із найбільших довгобудів пішов з аукціону за 560 млн гривень — деталі
У Києві після багаторічних спроб реалізувати недобудований комплекс Sky Towers нарешті продано на аукціоні.
Об’єкт, який понад десять років стояв замороженим на проспекті Берестейському, придбали за 560 млн грн.
Торги відбулися на державному електронному майданчику, де Sky Towers виставляли неодноразово, однак попередні аукціони не мали успіху через відсутність охочих інвестувати у масштабний довгобуд. Цього разу покупець подав гарантійний внесок і став єдиним учасником, що дозволило завершити процедуру продажу.

Довідка Finance.ua:

  • Sky Towers планували як один із найвищих бізнес‑комплексів України — із двома вежами, торговими площами та великим підземним паркінгом.
  • Будівництво стартувало у 2007 році, але зупинилося у 2015‑му через фінансові проблеми інвестора. Готовність об’єкта оцінюють приблизно у 50%.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
Нерухомість
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems