У Києві один із найбільших довгобудів пішов з аукціону за 560 млн гривень — деталі

У Києві після багаторічних спроб реалізувати недобудований комплекс Sky Towers нарешті продано на аукціоні.

Об’єкт, який понад десять років стояв замороженим на проспекті Берестейському, придбали за 560 млн грн.

Торги відбулися на державному електронному майданчику, де Sky Towers виставляли неодноразово, однак попередні аукціони не мали успіху через відсутність охочих інвестувати у масштабний довгобуд. Цього разу покупець подав гарантійний внесок і став єдиним учасником, що дозволило завершити процедуру продажу.

Довідка Finance.ua:

Sky Towers планували як один із найвищих бізнес‑комплексів України — із двома вежами, торговими площами та великим підземним паркінгом.

Будівництво стартувало у 2007 році, але зупинилося у 2015‑му через фінансові проблеми інвестора. Готовність об’єкта оцінюють приблизно у 50%.

