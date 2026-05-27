В Украине запустили систему для подбора жилья для ВПЛ

По словам Фролова, главное преимущество сервиса состоит в координации всех участников процесса переселения. Если человек выбирает место для проживания, информация сразу становится доступной всем привлеченным службам, которые могут направить его по выбранному адресу.
В настоящее время «Поруч» проходит тестирование в транзитных центрах Харьковской области. В базе данных есть государственные и частные шелтеры, а также другие объекты, которые могут принимать внутренне перемещенных лиц.
В будущем планируется расширение системы на всю территорию Украины, чтобы сделать поиск временного жилья для ВПЛ более быстрым и удобным.
