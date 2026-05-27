В Украине запустили систему для подбора жилья для ВПЛ

Личные финансы
В Украине запустили цифровую систему «Поруч», позволяющую внутренне перемещенным лицам заранее выбирать варианты временного жилья — еще до эвакуации или во время выезда.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Как работает система «Поруч»

По словам Фролова, главное преимущество сервиса состоит в координации всех участников процесса переселения. Если человек выбирает место для проживания, информация сразу становится доступной всем привлеченным службам, которые могут направить его по выбранному адресу.
Сервис работает по принципу онлайн бронирования и позволяет просматривать доступные варианты жилья по всей стране.
Пользователи могут увидеть:
  • фото условий проживания;
  • количество свободных мест;
  • описание инфраструктуры рядом;
  • информацию об объектах временного размещения.
Просмотреть доступные варианты можно через онлайн-платформу системы.
Где уже работает система

В настоящее время «Поруч» проходит тестирование в транзитных центрах Харьковской области. В базе данных есть государственные и частные шелтеры, а также другие объекты, которые могут принимать внутренне перемещенных лиц.
В будущем планируется расширение системы на всю территорию Украины, чтобы сделать поиск временного жилья для ВПЛ более быстрым и удобным.
Помощь с жильем для ВПЛ

Ранее мы сообщали, что ВПЛ могут рассчитывать на субсидию на аренду жилья. Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды для переселенцев, а также возмещение части налогов для собственников жилья. Кто имеет право на эту пособие — рассказали здесь.
Также мы писали, что в рамках программы єВідновлення (компоненту «Жилье для ВПЛ с ВОТ») внутренне перемещенные лица, выехавшие с ВОТ и имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, могут получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн на приобретение собственного жилья.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛЖилая недвижимость
