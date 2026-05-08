Укрпочта привязала стоимость перевозок к ценам на дизель Сегодня 13:32 — Энергетика

Новый механизм не означает повышения тарифов для клиентов

Укрпочта ввела новый механизм расчета стоимости магистральных автоперевозок. Теперь цена услуг будет зависеть от рыночной стоимости дизельного топлива. В компании считают, что это поможет избежать перебоев в доставке во время резких колебаний цен на топливо.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Новые условия договоров с перевозчиками

В конце апреля компания заключила новые договоры на перевозку почты и посылок грузовиками по Украине. Впервые в контрактах официально закреплена автоматическая корректировка стоимости перевозок в зависимости от цены дизеля.

В компании объясняют, что при резком росте или снижении стоимости горючего перевозчики вынуждены пересматривать условия работы, а в отдельных случаях и отказываться от рейсов.

Читайте также «Укрпочта» получила почти 205 млн грн убытка в первом квартале

По правилам публичных закупок возможность менять стоимость цен, указанных в тендерных договорах, ограничена, поэтому компания искала механизм, который позволит сохранять непрерывную логистику без риска срывов перевозок.

Как будет действовать новый механизм

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский отметил, что новый подход касается не тарифов для клиентов, а именно стоимости услуг, которые компания закупает у подрядчиков.

«Когда растет цена на горючее, компании-перевозчики больше не могут работать по старым ценам. То же касается и других подрядчиков: например, аутсорсинговых компаний, обслуживающих наши помещения. В то же время, правила публичных закупок ограничивают возможность пересмотра стоимости договоров. Поэтому мы привязали цены на услуги, предоставляемые Укрпочте, к среднерыночным ценам на топливо из официальных источников. Это позволяет компании стабильно работать, не останавливать перевозку и одновременно действовать прозрачно», — объяснил СЕО компании.

Что изменится для клиентов

Ежедневно транспорт Укрпочты проходит сотни тысяч километров маршрутов и обеспечивает доставку более 26 000 точек присутствия по всей стране — включая прифронтовые общины.

В компании отмечают, что новый механизм не означает повышения тарифов для клиентов.

Параллельно Укрпочта продолжает инвестировать в автоматизацию, обновление логистики, развитие сети почтоматов и точек выдачи, чтобы сдерживать операционные расходы и сохранять одни из наиболее доступных тарифов на рынке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.