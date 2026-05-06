Кличко заявил о нехватке 3 млрд грн на восстановление ТЭЦ-5

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев продолжает готовиться к следующей зиме, однако центральная власть, публично заявляя, что поможет городу, не собирается этого делать.

«Министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь, когда прошло время, государство фактически умывает руки. В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол», — написал мэр в своем Telegram.

Он назвал ситуацию угрожающей, ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне и как будет функционировать город.

«В этой ситуации, в которую нас ставят, столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. В целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн», — сообщил Кличко.

В то же время столица продолжает реализовывать проекты и по восстановлению поврежденных россиянами объектов, и по строительству системы резервного теплоснабжения.

«В пределах тех средств, которые есть у города, и за заимствованные у партнеров средства», — уточнил мэр.

