Динамика изменения реального ВВП Украины — детали от Гетманцева Сегодня 15:44 — Казна и Политика

В I квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% по сравнению с I кварталом прошлого года. Таковы оперативные оценки Госстата.

Об этом пишет глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Также, по данным Госстата, рост реального ВВП в IV квартале прошлого года составил 2,8%, а в январе-марте — 0,8% в прошлом году.

По его словам, в НБУ ранее также давали оценки по замедлению реального ВВП в I квартале 2026 года — до 0,2% г/г.

Причины называли следующие: атаки врага на энергетику и логистику зимой, а также задержки поступлений международной помощи, хотя весной экономическая активность немного возобновилась.

При этом по прогнозам НБУ , в течение 2026 года украинская экономика оживится благодаря бюджетным расходам на фоне более активной финансовой поддержки международных партнеров.

Но из-за тяжелой ситуации в энергосистеме и негативных экономических эффектов из-за войны на Ближнем Востоке, регулятор ухудшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,3%.

Прогнозы

Как пишет Гетманцев, ожидается, что в 2027—2028 годах реальный ВВП будет расти до 2,8−3,7%.

В НБУ считают, что такой прогноз может быть реализован на фоне снижения напряжения в мире, восстановления украинской экономики, активизации потребительского спроса, привлечения инвестиций, стабилизации ситуации в энергетике и увеличения урожаев.

Охлаждение экономики

Как отмечает Гетманцев, падение реального ВВП служит индикатором «охлаждения» экономики — и такая динамика в условиях войны часто носит волнообразный характер. В то же время, несмотря на сокращение на 0,7% квартал к кварталу (с учетом сезонного фактора), -0,5% к году уже указывает на серьезную проблему: экономика фактически теряет импульс к росту.

«Иными словами, умеренное восстановление, продолжавшееся в 2023—2025 годах, начало иссякать без новых драйверов. И хотя сегодняшнее падение невелико, оно опасно другим — оно структурное. Именно поэтому нам нужны системные решения для привлечения инвестиций — внутренних и иностранных, развития ОПК, роста доли переработки, усиления доли переработки, усиления детенизации и поддержки бизнеса. Это — единственная работающая модель», — резюмировал он.

Ранее Finance.ua писал , что Украина остается приверженной исполнению обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. В 2025 году налоговые поступления достигли 35,9% ВВП. Только за первый квартал 2026 года внутренние доходы бюджета составили 17 млрд долларов США, превысив плановые показатели.

Такие результаты свидетельствуют об эффективности внедренных реформ и их ощутимом влиянии на укрепление финансовой состоятельности государства.

Справка Finance.ua:

НБУ фиксирует, что в начале 2026 года экономическая активность замедлилась из-за атак на энергетическую инфраструктуру, проблемы с логистикой и холодную зиму. Дополнительно повлияли задержки международной помощи. В результате рост ВВП в I квартале оценивается на уровне 0,2% в годовом исчислении.

