Какую сумму должна заплатить рф Украине за разрушение Каховской ГЭС

Казна и Политика
94
По расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, причиненного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая в интервью «Европейской правде».
По ее словам, финальную сумму еще предстоит определить специалистам и международным экспертам.

Финальную сумму еще определят

«Я подчеркну: это не оценка восстановления, и не факт, что ГЭС должна быть восстановлена ​​именно в таком виде. Это работает так: государство заявляет компенсацию от потери Каховской ГЭС, берет оценку Всемирного банка и говорит: Украина понесла убытки на сумму $14 млрд», — отметила Мудрая.
Она добавила, что финальную сумму за разрушение Каховской ГЭС 6 июня 2023 года определит компенсационная комиссия, которая будет опираться на данную оценку ЕС и Всемирного банка. Она еще должна быть сформирована.
Конвенцию о компенсационной комиссии подписали 35 государств вместе с Европейским Союзом в декабре прошлого года в Гааге. Она вступит в силу при ее ратификации 25 участниками.
«Реалистически нам нужно еще где-то год на ратификации, и в середине или третьем квартале 2027 года точно будет 25 ратификаций», — прогнозирует Мудрая.
Она уточнила, что при этом как именно распоряжаться полученными в качестве компенсации от россии деньгами будет определять Украина.
«Комиссия не приказывает нам потратить эту компенсацию на восстановление плотины. Она лишь определяет компенсацию, которую должна заплатить россия — а дальше украинское государство, согласно своему плану восстановления, самостоятельно определяет, на что эту сумму тратить», — пояснила Мудрая.

По оценке Всемирного банка

Украине для послевоенного восстановления экономики понадобится ориентировочно 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самая большая финансовая нагрузка придется на первые пять лет, когда потребности могут достигнуть около 360 млрд долларов
По материалам:
Finance.ua
