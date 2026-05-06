Какую сумму должна заплатить рф Украине за разрушение Каховской ГЭС

По расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, причиненного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая в интервью «Европейской правде».
По ее словам, финальную сумму еще предстоит определить специалистам и международным экспертам.
Финальную сумму еще определят
«Я подчеркну: это не оценка восстановления, и не факт, что ГЭС должна быть восстановлена именно в таком виде. Это работает так: государство заявляет компенсацию от потери Каховской ГЭС, берет оценку Всемирного банка и говорит: Украина понесла убытки на сумму $14 млрд», — отметила Мудрая.
Она добавила, что финальную сумму за разрушение Каховской ГЭС 6 июня 2023 года определит компенсационная комиссия, которая будет опираться на данную оценку ЕС и Всемирного банка. Она еще должна быть сформирована.
«Комиссия не приказывает нам потратить эту компенсацию на восстановление плотины. Она лишь определяет компенсацию, которую должна заплатить россия — а дальше украинское государство, согласно своему плану восстановления, самостоятельно определяет, на что эту сумму тратить», — пояснила Мудрая.
По оценке Всемирного банка
Украине для послевоенного восстановления экономики понадобится ориентировочно 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самая большая финансовая нагрузка придется на первые пять лет, когда потребности могут достигнуть около 360 млрд долларов