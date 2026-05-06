Украина готовит единый центр привлечения иностранцев в армию Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и народными депутатами

В Украине до конца мая планируется разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев к военной службе.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Он провел совещание с представителями Сил обороны и народными депутатами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Во время совещания речь шла об условиях службы иностранцев, уже участвующих в защите Украины, а также о возможности дальнейшего рекрутинга.

Централизация процесса

По словам Буданова, сейчас рекрутинг, определение уровня пригодности и подготовку контрактников из других стран осуществляют разные структуры, что усложняет систему контроля, согласование потребностей и обеспечение военных.

«Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан», — отметил он.

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса добавил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя конкретные подразделения Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.

«Давно назрело решение — и коллеги с этим согласились, — что стране нужен единый центр по рекрутингу иностранцев. Этот орган обеспечит полный цикл сопровождения: от отбора и логистики до профессиональной подготовки, коммуникации и сопровождения на службе», — добавил Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

Также на совещании обсудили привлечение переводчиков для обеспечения эффективной коммуникации.

Дальнейшие шаги

Участники совещания договорились в течение мая разработать создание соответствующего структурного подразделения в Министерстве обороны, представить программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства и разработать предложения по законодательному урегулированию проблемных вопросов. Новое подразделение должно сопровождать военных во время всего периода службы.

Напомним, 1 мая Владимир Зеленский объявил , что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы. Особое внимание уделят пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат в зависимости от выполнения боевых задач.

Также поручено усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

