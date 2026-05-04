Минобороны готовит изменения в процесс ВВК и мобилизации Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Процедуру военно-врачебной экспертизы постепенно меняют

Министерство обороны Украины работает над системным решением, которое должно исправить ошибки во время прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и повысить качество мобилизационного ресурса. Процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Идет цифровизация процессов и оптимизация правил проведения медицинских осмотров.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос hromadske.

«В настоящее время идет активная работа по анализу погрешностей и недоразумений, которые имели место во время проведения медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработки системного решения, что позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем», — говорится в ответе Минобороны.

Обжалование решений ВВК

Там отметили, что ВВК лишь определяет пригодность к службе, а следовательно, при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезнях комиссия может ограничиться базовыми анализами и осмотром врачей. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.

В то же время, насколько часто удается оспаривать постановления ВВК — такой статистики в Медицинских силах ВСУ не ведут. Но уверяют: чтобы повысить качество проведения медосмотров, проводятся проверки. И созданы группы по контролю за проведением ВВК.

«За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проделанной работы, в том числе по итогам указанных проверок, переназначено (изменено) более 130 председателей ВВК», — отметили в министерстве.

Планируемые изменения

В Минобороны также заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медконтроля и обучения. В частности:

усовершенствовать обмен данными между системой «Оберег», базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса человека на блокпостах и ​​пунктах пропуска);

обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в «Резерв+» (что позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК);

внедрить доступ врачей ВВК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении пригодности);

перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ІТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны;

благодаря интеграции реестров обеспечить отражение в системе «Оберег» информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса;

отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

«Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мер и уменьшит социальное напряжение», — подытожили в Минобороны.

Напомним, 1 мая Владимир Зеленский объявил , что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы. Особое внимание уделят пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.

Также поручено усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

