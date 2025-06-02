Без очередей и задержек: Минобороны ускорило работу ВВК — Finance.ua

Без очередей и задержек: Минобороны ускорило работу ВВК Сегодня 15:30 — Личные финансы

Без очередей и задержек: Минобороны ускорило работу ВВК

Министерство обороны Украины упрощает прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Электронная передача документов

Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда лицо признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически посылаются в реестр «Оберег».

В бумажном виде в ТЦК передают только карточки обследования и сопроводительные документы. Военным частям ВВК присылает два экземпляра постановления.

В случаях, когда решение требует утверждения более высокого уровня (например, о непригодности или временной непригодности), документы передаются через Кабинет ВВК в цифровом виде. Бумажные документы (без постановлений) должны быть переданы ВВК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медосмотра. Раньше это занимало до пяти дней и требовало распечатки всех материалов.

Предельные сроки проверки документов

Введены четкие сроки для проверки документов: не более пяти дней с момента их поступления в ВВК.

Если документы проверяет ВВК областного или городского ТЦК и ошибок нет, то в случае постановления «непригоден» они должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически передаются в реестр «Оберег», а бумажные материалы — в ТЦК.

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Если проверку осуществляет штатная ВВК, электронные документы вместе с протоколом автоматически попадают в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: по два экземпляра для военнообязанных и по четыре для военнослужащих.

Выдача решений гражданам

Лица, проходившие медосмотр, смогут получать решение ВВК непосредственно в медицинском учреждении, если постановление не требует утверждения штатной ВВК. Документ можно получить в день обращения.

В случаях, когда решение требует согласования, ТЦК самостоятельно печатает документ из реестра «Оберег», заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Раньше для этого следовало ожидать получения протокола от штатной ВВК.

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Напомним, граждане со статусом «ограниченно пригоден» должны были пройти медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года. Если они не явились на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, то реестр «Оберіг» будет автоматически вносить таких граждан в розыск.

99% признаются пригодными. По словам члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, в Украине среди ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые повторно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК),

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