В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК

64
В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК
В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК
В приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Черногоренко упомянула, что недавно Минобороны добавили в приложение возможность оформить электронное направление на ВВК.
Читайте также
В то же время она отметила, что сейчас они с командой запускают улучшение этого функционала.
«Не нужно будет даже ждать его (направление. — ред.) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК.
По ее словам, это еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВВК еще более удобным.
Читайте также
Напомним, что уже исполнился год с момента запуска приложения «Резерв+». За год приложение «Резерв+» стало цифровым мостом между военнообязанными и государством.
Сервис не только упростил получение отсрочки, но и добавил новые возможности военнообязанным.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems