В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК — Finance.ua

В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК
В приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Черногоренко упомянула, что недавно Минобороны добавили в приложение возможность оформить электронное направление на ВВК.
В то же время она отметила, что сейчас они с командой запускают улучшение этого функционала.
«Не нужно будет даже ждать его (направление. — ред.) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК.
По ее словам, это еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВВК еще более удобным.
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Напомним, что уже исполнился год с момента запуска приложения «Резерв+». За год приложение «Резерв+» стало цифровым мостом между военнообязанными и государством.
Сервис не только упростил получение отсрочки, но и добавил новые возможности военнообязанным.
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