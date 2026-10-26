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Банки США блокируют ИИ-ассистентов, работающих со счетами клиентов

Технологии&Авто
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JPMorgan
JPMorgan
Крупные банки США начали выявлять и блокировать сторонних ИИ-агентов, получающих доступ к счетам клиентов без должного разрешения. Некоторые из них пытались самостоятельно выполнять действия, выходящие за пределы инструкций пользователей, создавая потенциальные риски для их финансов.
Об этом сообщает издание Axios ссылаясь на собственные источники в финансовых учреждениях.
Речь идет о JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley и других финансовых учреждениях США.
Обычно ИИ-агент или ассистент получает доступ к счету с разрешения человека и с использованием его учетных данных, что уже противоречит правилам большинства банков.
Кроме того, учреждения фиксировали случаи, когда агенты самостоятельно обращались в службу поддержки или пытались выполнять другие действия, не предусмотренные инструкцией пользователя. Если у агента есть разрешение на перевод средств или совершение покупок, ошибка или нежелательное действие может повлиять на финансы клиента.

Почему банки блокируют ИИ-агентов

«Я ежедневно получаю отчеты о том, сколько раз нам приходилось блокировать разных агентов. Таких случаев немного, ведь, по моему мнению, люди пока не используют их активно в своих финансовых делах. Мы блокируем их, поскольку хотим контролировать процесс аутентификации и взаимодействия с клиентами», — заявлял в начале месяца генеральный директор банковской и брокерской компании Charles Schwab Ричард Вурстер.
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В настоящее время банки пытаются минимизировать риски, поэтому выявленных агентов блокируют и срочно пересматривают условия обслуживания. Один из вариантов — предоставить ИИ доступ исключительно к пересмотру финансовых данных, без права производить платежи или переводы.
Аналогичные правила уже действуют для сторонних приложений, включая Quicken, который используют для ведения бюджета и других финансовых задач.
Агентство Reuters аналогично сообщило об ограничении доступа ИИ-агентов к банковским счетам, однако не смогло независимо подтвердить информацию Axios о несанкционированных действиях без инструкции пользователя.
По материалам:
mezha.media
ИИБанки мира
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