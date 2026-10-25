ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США

За январь-сентябрь 2026 года украинцы приобрели 37 тыс. легковых автомобилей из США. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные в Украине автомобили из США

По данным аналитиков, средний возраст подержанных «американцев», пополнивших украинский автопарк в этом году, составлял 6,2 года.

Чаще всего украинцы выбирали бензиновые автомобили — 53% от общего импорта.

Еще 26% пришлось на электромобили, а 14% - на гибриды. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составляли 4% и 3% соответственно.

Ford Escape стал самой популярной подержанной легковушкой из США. С начала года украинцы приобрели 3721 такой автомобиль.

Ford Escape

В пятерку самых популярных также вошли:

Ford Escape — 3721 авто; Tesla Model Y — 2935 авто; Tesla Model 3 — 2715 авто;

BMW X3 — 2578 авто; Nissan Rogue — 2466 авто.

До этого Finance.ua отмечал , что с начала года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля китайского происхождения. Это на 37% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.