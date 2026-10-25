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ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США

Технологии&Авто
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Самые популярные подержанные автомобили из США
Самые популярные подержанные автомобили из США, Фото: magnific
За январь-сентябрь 2026 года украинцы приобрели 37 тыс. легковых автомобилей из США. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные в Украине автомобили из США

По данным аналитиков, средний возраст подержанных «американцев», пополнивших украинский автопарк в этом году, составлял 6,2 года.
Чаще всего украинцы выбирали бензиновые автомобили — 53% от общего импорта.
Еще 26% пришлось на электромобили, а 14% - на гибриды. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составляли 4% и 3% соответственно.
Ford Escape стал самой популярной подержанной легковушкой из США. С начала года украинцы приобрели 3721 такой автомобиль.
Ford Escape
Ford Escape
В пятерку самых популярных также вошли:
  1. Ford Escape — 3721 авто;
  2. Tesla Model Y — 2935 авто;
  3. Tesla Model 3 — 2715 авто;
  4. BMW X3 — 2578 авто;
  5. Nissan Rogue — 2466 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что с начала года украинцы приобрели 9184 легковых автомобиля китайского происхождения. Это на 37% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольший спрос имел среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06, а среди подержанных — BYD Song L.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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