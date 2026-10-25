Nissan воскресила легенду 1980-х: презентован Pathfinder 2027 года (фото)

Новая версия разместилась между комплектациями SL и Platinum в линейке Pathfinder, Фото: Nissan

Nissan представила Pathfinder Special Edition 2027 модельного года, посвященный 40-летию модели. Внедорожник получил бордово-черный салон в стиле оригинального Pathfinder 1987 года, дополнительную оснастку и увеличенную тяговую способность.

Об этом пишет издание Motor1.

Новая версия разместилась между комплектациями SL и Platinum в линейке Pathfinder. Продажи в США должны начаться в ноябре 2026 года, а цена стартует от $47 390 (примерно 2,1 млн. грн.) за переднеприводную версию без учета доставки.

Главной особенностью Special Edition стал интерьер с чёрными поверхностями и бордовыми вставками на сиденьях и декоративных панелях.

Такое цветовое сочетание отсылает в первое поколение Pathfinder, которое дебютировало в 1987 году как компактный двухдверный внедорожник, а впоследствии превратилось в современную семейную модель с тремя рядами сидений.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition, Фото: Nissan

Снаружи спецверсию отличают черные 20-дюймовые легкосплавные диски, красные акценты на радиаторной решетке и специальные эмблемы на задних стойках кузова.

На дверях багажника разместили большую надпись PATHFINDER, выполненную в стилистике внедорожников 1980-х годов.

Спецверсия сохранила знакомый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 284 л. с. и крутящим моментом 259 фунт-футов (351 Нм). Он работает в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Салон Nissan Pathfinder Special Edition, Фото: Nissan

В стандартную оснастку вошли панорамный люк, отдельные капитанские кресла второго ряда, солнцезащитные шторки на задней двери, аудиосистема Bose с 12 динамиками и заводской фаркоп. Салон рассчитан на семь пассажиров.

Еще одна особенность — способность буксировать прицеп массой до 2722 кг. Это соответствует показателю более дорогих комплектаций Rock Creek и Platinum и превышает базовую тяговую способность Pathfinder, которая составляет около 1588 кг.

2027 Nissan Pathfinder Special Edition, Фото: Nissan

В США Nissan Pathfinder Special Edition обойдется от $47 390 (примерно 2,1 млн грн) с передним приводом и от $49 390 (около 2,2 млн грн) с системой полного привода Intelligent All-Wheel Drive. С учетом сбора за доставку в размере $1575 цены растут до $48 965 и $50 965 соответственно.