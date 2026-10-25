Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz и американская компания Nvidia расширяют сотрудничество в области автономного вождения. Компании намерены совместно разрабатывать новое поколение систем помощи водителю, которые позволят автомобилям самостоятельно преодолевать сложные дорожные ситуации — от интенсивного городского движения до проезда перекрестков и парковки.

Об этом сообщает пресс-служба Nvidia.

В основе технологии предусмотрены операционная система Mercedes MB. OS и платформа искусственного интеллекта Nvidia.

Программное обеспечение Alpamayo должно научить автомобиль лучше понимать ситуацию, оценивать возможные риски и выбирать соответствующие действия.

Следующая цель — автономное вождение четвертого уровня. Это означает, что при определенных условиях авто сможет выполнять все водительские задачи без необходимости постоянно контролировать дорожную ситуацию. В перспективе эти технологии планируют использовать и в роботакси.