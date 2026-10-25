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Mercedes и Nvidia создадут ИИ для беспилотных автомобилей — сотрудничество рассчитано на десять лет

Технологии&Авто
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Mercedes та Nvidia
Mercedes та Nvidia
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz и американская компания Nvidia расширяют сотрудничество в области автономного вождения. Компании намерены совместно разрабатывать новое поколение систем помощи водителю, которые позволят автомобилям самостоятельно преодолевать сложные дорожные ситуации — от интенсивного городского движения до проезда перекрестков и парковки.
Об этом сообщает пресс-служба Nvidia.
В основе технологии предусмотрены операционная система Mercedes MB. OS и платформа искусственного интеллекта Nvidia.
Программное обеспечение Alpamayo должно научить автомобиль лучше понимать ситуацию, оценивать возможные риски и выбирать соответствующие действия.
Следующая цель — автономное вождение четвертого уровня. Это означает, что при определенных условиях авто сможет выполнять все водительские задачи без необходимости постоянно контролировать дорожную ситуацию. В перспективе эти технологии планируют использовать и в роботакси.
Расширенное партнерство рассчитано на ближайшее десятилетие. Когда новые функции появятся в серийных автомобилях, Mercedes пока не сообщает.
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