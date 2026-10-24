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Chrome будет предупреждать о подозрительных сайтах еще до их открытия

Технологии&Авто
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Google вводит в Chrome новую функцию безопасности
Google вводит в Chrome новую функцию безопасности
Google вводит в Chrome новый тип предупреждений о потенциально опасных сайтах, которые будут активироваться до их фактического открытия. Функция работает при включенном режиме усиленной защиты браузера (Enhanced Protection).
С обновлением Chrome будет различаться два уровня угроз:
  • Если сайт выглядит подозрительно, но система не уверена в его опасности, браузер отобразит всплывающее окно со значком щита и предложит вернуться в безопасное место или пометить страницу как безопасную в случае ошибочного распознавания.
  • Если сайт с высокой вероятностью вреден, то браузер выдаст привычное полноэкранное красное предупреждение.
С обновлением Chrome будет различаться два уровня угроз
С обновлением Chrome будет различаться два уровня угроз
Среди других обновлений упоминается функция безопасности, направленная против атак ClickFix: в таких схемах мошенники убеждают пользователей, что на ПК возникла проблема и предлагают исправить ее, скопировав код и выполнив определенную команду, после чего загружается вредоносное ПО.
В дальнейшем Chrome будет выявлять потенциально опасные команды в режиме Enhanced Protection, очистить данные буфера обмена и анализировать их с последующим предупреждением пользователя об опасности.
Кроме того, в этом же режиме Google активизирует использование Gemini для инцидентов безопасности: если раньше ИИ работал непосредственно на устройстве, то в дальнейшем анализ будет осуществлять более мощную облачную модель, которая будет помогать обнаруживать поддельные антивирусы и фальшивые обновления браузера.
Google активизирует использование Gemini для инцидентов безопасности
Google активизирует использование Gemini для инцидентов безопасности
По словам Google, обновленный Enhanced Protection делает пользователей в десять раз защищенными от фишинга и других мошенничеств по сравнению со стандартной защитой.
Активировать режим можно в настройках Chrome в разделе «Конфиденциальность и безопасность» — «Безопасность» — «Расширенная защита».
По материалам:
mezha.media
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