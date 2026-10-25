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Subaru больше не будет продавать бензиновые модели в Европе

Технологии&Авто
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Subaru Outback
Subaru Outback
С 2028 года в европейской модельной линейке Subaru останутся только электромобили, потому что продажи в Европе моделей с бензиновыми оппозитными двигателями стали для японской компании невыгодными.
Об этом сообщает немецкий журнал Auto Motor und Sport со ссылкой на представительство Subaru в Германии.

Какие модели исчезнут с европейского рынка

К 2028 году компания уберет с европейского рынка топливные модели Outback, Impreza, Crosstrek и Forester, потому что с ними Subaru не вписывается в определенный Евросоюзом корпоративный лимит по выбросам CO2.
К тому же четыре указанные модели не соответствуют новым правилам безопасности GSR2 Евросоюза, по которым с европейского рынка уже ушло немало замечательных автомобилей — например, Honda Civic Type R.
При малых объемах продаж затраты на адаптацию моделей к GSR2 просто не имеют экономического смысла.
Таким образом, с 2028 года Subaru будет предлагать в Европе только электрические кроссоверы Solterra, E-Outback и Uncharted. Outback исчезнет с продаж уже в ближайшие месяцы.
Кросс-универсал Outback предлагается в Европе с 2,5-литровым четырехцилиндровым оппозитником мощностью 169 л.с., а Impreza, Crosstrek и Forester — с 2,0-литровым четырехцилиндровым оппозитником мощностью 136 л.с. в составе мягкогибридной силовой установки.
По материалам:
Autogeek
АвтоЭлектромобили
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