Subaru больше не будет продавать бензиновые модели в Европе

С 2028 года в европейской модельной линейке Subaru останутся только электромобили, потому что продажи в Европе моделей с бензиновыми оппозитными двигателями стали для японской компании невыгодными.

Об этом сообщает немецкий журнал Auto Motor und Sport со ссылкой на представительство Subaru в Германии.

Какие модели исчезнут с европейского рынка

К 2028 году компания уберет с европейского рынка топливные модели Outback, Impreza, Crosstrek и Forester, потому что с ними Subaru не вписывается в определенный Евросоюзом корпоративный лимит по выбросам CO2.

К тому же четыре указанные модели не соответствуют новым правилам безопасности GSR2 Евросоюза, по которым с европейского рынка уже ушло немало замечательных автомобилей — например, Honda Civic Type R.

При малых объемах продаж затраты на адаптацию моделей к GSR2 просто не имеют экономического смысла.

Таким образом, с 2028 года Subaru будет предлагать в Европе только электрические кроссоверы Solterra, E-Outback и Uncharted. Outback исчезнет с продаж уже в ближайшие месяцы.