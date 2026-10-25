Lexus NX 2027 модельного года стал исключительно гибридным (фото)

Компания Lexus представила обновленный кроссовер NX 2027 модельного года, полностью отказавшись от версии с бензиновым двигателем. Теперь модель будет доступна исключительно как обычный гибрид NX 350h или плагин-гибрид NX 450h+.

Линейку сократили до четырех комплектаций: Premium, Premium+, F Sport и Luxury. Обновление включает внешность, интерьер, силовые установки и электронные системы.

Внешне Lexus NX получил новую светотехнику с двойной линией фар, в которой указатели поворота и дневные ходовые огни объединены в единый визуальный элемент.

Сзади впервые для модели использовали фонари с двойным L-образным световым рисунком, между которыми расположен подсвеченный логотип.

Внешне Lexus NX получил новую светотехнику с двойной линией фар

Палитра кузова насчитывает девять цветов. Среди новых вариантов — Shaded Ivy с серо-зеленым оттенком и Incognito, холодный серый цвет, доступный для комплектации F Sport. Оттенок Iridium заменил Atomic Silver в предыдущей гамме.

Хромированные элементы в большинстве своем убрали, заменив их черными корпусами зеркал и окантовками окон.

В интерьере установлена ​​12,3-дюймовая цифровая приборная панель и новый 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Lexus Interface.

Салон нового Lexus NX

Для украшения салона предусмотрено пять цветных вариантов, среди которых новые Abalos, вдохновленные марсианскими песчаными дюнами, и Radiant Red, эксклюзивный для F Sport.

Комплектации Premium и Premium+ доступны с гибридной силовой установкой NX 350h и передним или полным приводом. Версии F Sport и Luxury стандартно оснащаются полным приводом. Плагин-гибрид NX 450h+ будет предлагаться исключительно с полным приводом.

Обе силовые установки получили новый электрический приводной модуль e-Axle, объединяющий трансмиссию, электродвигатель и блок управления мощностью в более компактном и более легком узле. По замыслу разработчиков, это также позволяет снизить центр тяжести автомобиля.

Салон Lexus NX

Кроме того, в инверторах применили полупроводники на основе карбида кремния, которые должны уменьшать потери электроэнергии.

Суммарная мощность гибридного Lexus NX 350h выросла до 244 л.с. — на 4 л.с. больше, чем в предыдущей версии. Передний электродвигатель развивает 160 л.с., а электромотор задней оси в полноприводных модификациях прибавляет еще 54 л.с.

Обновленное программное обеспечение системы управления гибридной установкой предполагает более активное использование электрической тяги при ускорении, что должно сделать подачу мощности более плавной.

В то же время, динамические характеристики, по данным производителя, остаются близкими к показателям предыдущей модели.

Более значительные изменения получил плагин-гибридный NX 450h+. Мощность его переднего электродвигателя увеличилась до 203 л.с., а общая отдача силовой установки достигла 324 л.с. Для сравнения, предыдущая версия развивала 304 л.с.

Багажник Lexus NX

Для улучшения управляемости инженеры усилили пол кузова и опоры подвески. Производитель рассчитывает, что эти изменения помогут повысить жесткость конструкции и точность реакций автомобиля на водительские действия.

Все версии NX 2027 модельного года стандартно получили мультимедийную систему Lexus Interface с 14-дюймовым экраном и цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма. Программное обеспечение поддерживает настраиваемый главный экран и одновременное подключение двух телефонов через Bluetooth.

В стандартное оснащение также вошли встроенный видеорегистратор и возможность обновления программного обеспечения через беспроводное соединение.