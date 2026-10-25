Ford отзывает тысячи кроссоверов Kuga

Кроссовер Kuga для европейского рынка отзывают из-за жгутов проводов на приборной панели, которые могут привести к отключению питания или короткому замыканию, что несет риск пожара. Нынешний отзыв касается 35 545 единиц по всему миру, а именно кроссоверов, жгут приборной панели которых имеет дефект трения, который может привести к короткому замыканию.

Об этом пишет Auto Evolution.

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Основной жгут проводов — это проводка за приборной панелью, которая передает сигналы и питание, что обеспечивает работу любого современного автомобиля.

Протертый жгут проводов — одна из старейших поломок в отрасли, и в ней можно обвинять многие факторы: циклы нагрева, чрезмерную вибрацию, неправильно закругленную сторону кронштейна и т. п. Результат зависит от того, какой провод жгута первым выйдет из строя.

В этом случае подозрительные Kuga могут либо потерять тягу на высоких скоростях, что увеличит риск аварии, либо начать гореть.

Ни Ford, ни германский надзорный орган не сообщили, о чем именно трутся жгуты проводов, только сообщили, что могут возникнуть повреждения. Период производства подозрительных автомобилей длился с 20 декабря 2024 года по 10 июля 2026 года.

Это 18 месяцев производства на заводе в Валенсии в Испании, фактически составляет весь недавний объем производства европейского аналога Escape. Исправление заключается в использовании кабельных стяжек, защитных колпачков и немного ленты.

Техники обслуживания должны прикрепить жгут проводов назад, закрыть крышками то, что нужно закрыть, обмотать изношенные поверхности и восстановить зазор между веревкой и всем, чего она может касаться.

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Если сравнить средство решения проблемы с условием отзыва, легко понять, что кто-то нарушил технику сборки. Только 42 единицы из 35 545 были первоначально зарегистрированы в Германии, которая является крупнейшим рынком новых автомобилей в Европе.

Ford of Europe планирует продолжать производство Kuga текущего поколения до конца 2029 года на заводе в Валенсии в Испании.

Серийное производство Kuga PHEV продолжается, несмотря на соглашение о совместном предприятии, заключенное в июле 2026 года между Ford Motor Company и китайским автопроизводителем Geely, которое предусматривает выпуск двух новых кроссоверов на заводе до конца десятилетия.