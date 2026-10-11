Toyota отзывает сотни новых автомобилей из-за опасного дефекта

Toyota и Lexus объявили отзыв 617 автомобилей 2026 модельного года в США из-за потенциально опасного дефекта передней подвески. Проблема касается алюминиевых поворотных кулаков, которые при определенных условиях могут треснуть или сломаться. В худшем случае это способно привести к частичной или полной потере контроля над автомобилем.

Об этом пишет uamotors.

Какие автомобили отзывают

Под отзыв попали Lexus TX350, TX500h, RX350, RX500h, а также Toyota Grand Highlander и Grand Highlander Hybrid.

Читайте также Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру

Опасные детали сделала компания Bharat Forge Aluminum USA. Оказалось, что при производстве отдельной партии кованых алюминиевых поворотных кулаков был пропущен важный этап термообработки. Из-за этого прочность деталей оказалась ниже установленных требований.

Особую опасность несет сильный удар, например, при наезде на глубокую яму или бордюр.

Ослабленный поворотный кулак может треснуть в районе крепления амортизационной стойки или рулевой тяги.

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Если деталь сломается во время движения, водитель может частично или полностью упустить возможность управлять автомобилем, что повышает риск аварии.

О дефекте стало известно еще в июне 2026 года в ходе внутренней проверки качества.

Читайте также Ford отзывает более 148 тысяч Mustang в США

Toyota провела дополнительные испытания и подтвердила проблему только в ограниченном количестве автомобилей.

По данным компании, сообщений от владельцев об авариях, травмах или других инцидентах, связанных с этим дефектом, не поступало.

Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, дилеры проведут бесплатную проверку поворотных кулаков. Если будет установлено, что деталь из проблемной партии, ее заменят бесплатно.