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Toyota отзывает сотни новых автомобилей из-за опасного дефекта

Технологии&Авто
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Toyota
Toyota
Toyota и Lexus объявили отзыв 617 автомобилей 2026 модельного года в США из-за потенциально опасного дефекта передней подвески. Проблема касается алюминиевых поворотных кулаков, которые при определенных условиях могут треснуть или сломаться. В худшем случае это способно привести к частичной или полной потере контроля над автомобилем.
Об этом пишет uamotors.

Какие автомобили отзывают

Под отзыв попали Lexus TX350, TX500h, RX350, RX500h, а также Toyota Grand Highlander и Grand Highlander Hybrid.
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Опасные детали сделала компания Bharat Forge Aluminum USA. Оказалось, что при производстве отдельной партии кованых алюминиевых поворотных кулаков был пропущен важный этап термообработки. Из-за этого прочность деталей оказалась ниже установленных требований.
Особую опасность несет сильный удар, например, при наезде на глубокую яму или бордюр.
Ослабленный поворотный кулак может треснуть в районе крепления амортизационной стойки или рулевой тяги.
Если деталь сломается во время движения, водитель может частично или полностью упустить возможность управлять автомобилем, что повышает риск аварии.
О дефекте стало известно еще в июне 2026 года в ходе внутренней проверки качества.
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Toyota провела дополнительные испытания и подтвердила проблему только в ограниченном количестве автомобилей.
По данным компании, сообщений от владельцев об авариях, травмах или других инцидентах, связанных с этим дефектом, не поступало.
Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, дилеры проведут бесплатную проверку поворотных кулаков. Если будет установлено, что деталь из проблемной партии, ее заменят бесплатно.
Сообщения владельцам в США планируют отправлять со 2 ноября 2026 года.
По материалам:
uamotors
Авто
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