Три популярные модели пикапов, которые «не стоят своих денег»

Многие владельцы пикапов уже через несколько месяцев после покупки начинают сожалеть о своем решении, а через несколько лет они задумываются, будут ли покупать еще когда-нибудь пикап. Эксперты рассказали о пикапах, которые «просто не стоят ваших денег».

Об этом пишет GOBankingRates.

Ram 1500

По словам эксперта в сфере автомобилей и безопасности дорожного движения Майкла Круза, несмотря на то, что Ram 1500 имеет высокую грузоподъемность при буксировке и привлекательный интерьер, он не отличается надежностью.

Исследования показали, что количество его поломок выше среднего, а также автомобиль дорогой в обслуживании, особенно с пневматической подвеской.

Ram 1500

«На протяжении эксплуатации автомобиля владельцам придется тратить значительные средства на ремонт, что будет снижать его стоимость. Ram 1500 теряет свою привлекательность, если учесть, что ремонт некоторых его более сложных систем будет стоить дороже из-за роста стоимости запчастей и рабочей силы», — говорит Майкл Круз.

Президент авторемонтной компании All American Billet Тайлер Уильямс назвал несколько распространенных ремонтных работ для Ram 1500.

Это полное восстановление верхней части двигателя, замена распределительного вала и толкателей клапанов, а также замена двигателя (в худших случаях).

Новый пикап Ram 1500 в Украине стоит от $91 000 до $158 000.

Форд F-150

По словам Майкла Круза, Ford F-150 — это еще один пикап, который всегда переоценивается.

«Особенно версии с турбированными двигателями. Эти модификации хвалят за большую мощность, но их долговечность и производительность в долгосрочной перспективе вызывают сомнения. Беспокойные двигатели, как правило, потребляют больше масла, чем предусмотрено нормой, а ремонт после серьезной неисправности обходится очень дорого», — говорит специалист.

Круз добавил, что хотя этот пикап обладает хорошей способностью к буксировке, его общий расход горючего не так низок, как у конкурентов. Поэтому в долгосрочной перспективе владельцам придется тратить больше на горючее.

Форд F-150

«Несмотря на то, что модель продолжает хорошо продаваться, версии F-150 с турбированными двигателями не настолько хороши, как может показаться из-за ажиотажа вокруг них, если учитывать общую стоимость владения автомобилем», — отметил он.

Некоторые специалисты обращают внимание на недостаточную надежность отдельных версий двигателей.

«5,4-литровый V8 Triton с тремя клапанами на цилиндр, в частности в моделях 2004−2008 годов, имеет ряд недостатков: свечи зажигания могут обламываться в головке блока цилиндров, возникают проблемы с цепью ГРМ и выходят из строя фазовращатели распределительного вала. Ремонт сложный и дорогой», — говорит Тайлер Уильямс.

Новый Ford F-150 в мире стоит от около $40 000 до более чем $81 000.

Chevrolet Silverado 1500

«Хотя Chevrolet Silverado 1500 является хорошим автомобилем в сегменте полноразмерных пикапов, у него часто возникают проблемы с трансмиссией. Некоторые владельцы жалуются на плохое переключение передач, а ремонт трансмиссии может быть дорогим, если она выходит из строя на раннем этапе эксплуатации», — говорит Майкл Круз.

Chevrolet Silverado 1500

Эксперт также обращает внимание на то, что пикап имеет жесткую подвеску, поэтому он «не очень комфортен для ежедневного использования».