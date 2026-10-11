Авто с какими двигателями выбирают украинцы

В сентябре украинцы предпочитали автомобили с традиционными двигателями. На них пришлось 59,5% рынка новых легковых автомобилей, тогда как годом ранее их доля составляла 46,5%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения сентября

Чаще всего в сентябре покупатели выбирали бензиновые модели, на них пришлось 39,3% сентябрьских продаж новых авто. Годом ранее было 31,2% рынка.

По сравнению с прошлым годом заметно возросла доля гибридных автомобилей — с 20,3% до 31%.

Дизельные модели охватили 20,2% рынка по сравнению с 15,3% годом ранее.

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Спрос на электромобили существенно снизился. Их доля сократилась с 33% в сентябре 2025 года до 9,2%.

Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, составляли менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Какие модели стали лидерами в своих сегментах:

бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;

гибридные авто — Toyota RAV-4;

дизельные автомобили — Renault Duster;

электромобили — BYD Sea Lion 06EV;

автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.