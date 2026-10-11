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Авто с какими двигателями выбирают украинцы

Технологии&Авто
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Моторные предпочтения сентября
Моторные предпочтения сентября, Фото: magnific
В сентябре украинцы предпочитали автомобили с традиционными двигателями. На них пришлось 59,5% рынка новых легковых автомобилей, тогда как годом ранее их доля составляла 46,5%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения сентября

Чаще всего в сентябре покупатели выбирали бензиновые модели, на них пришлось 39,3% сентябрьских продаж новых авто. Годом ранее было 31,2% рынка.
По сравнению с прошлым годом заметно возросла доля гибридных автомобилей — с 20,3% до 31%.
Дизельные модели охватили 20,2% рынка по сравнению с 15,3% годом ранее.
Спрос на электромобили существенно снизился. Их доля сократилась с 33% в сентябре 2025 года до 9,2%.
Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, составляли менее 1% продаж новых легковых автомобилей.
Какие модели стали лидерами в своих сегментах:
  • бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
  • гибридные авто — Toyota RAV-4;
  • дизельные автомобили — Renault Duster;
  • электромобили — BYD Sea Lion 06EV;
  • автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее Finance.ua писал, что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлым годом, спрос снизился на 8%. Чаще всего покупатели выбирали бензиновые автомобили, а лидером рынка стал Volkswagen Golf.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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