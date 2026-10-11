Состояние технологических миллиардеров выросло на $845 млрд за девять месяцев

Бум искусственного интеллекта вывел всех 10 самых богатых людей мира из одной страны – США, Фото: magnific

Технологический сектор продолжает генерировать рекордное обогащение для своих крупнейших игроков — рост акций на фоне бума искусственного интеллекта обеспечил самый большой девятимесячный прирост капитала за весь период наблюдений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сколько сейчас имеют технологические миллиардеры

За январь-сентябрь 2026 года совокупный капитал около 100 миллиардеров из технологического сектора, входящих в список 500 самых богатых людей мира, вырос на $845 млрд.

Главными двигателями такого роста стали бум искусственного интеллекта и стремительное удорожание акций технологических компаний, преимущественно американских.

Сейчас совокупное состояние технологических миллиардеров достигает $4,6 трлн, что составляет 36% от общего капитала участников индекса Bloomberg, хотя сами представители IT-отрасли составляют лишь около пятой части от общего количества миллиардеров в списке.

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На противоположном полюсе оказались предприниматели вне технологической сферы — за этот же период они совокупно потеряли $62 млрд. При этом 94% всей прибыли в рейтинге обеспечили именно граждане США.

По состоянию на 10 сентября все десять самых богатых людей мира оказались американцами — это произошло впервые с начала наблюдений Bloomberg в 2012 году.

Отдельно издание отмечает рекорд самого богатого человека мира Илона Маска: за девять месяцев 2026 года он нарастил состояние на $310 млрд, что обеспечило примерно 40% общего прироста показателя технологического сектора.