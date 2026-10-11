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Умные очки Samsung из Gemini выйдут в ноябре

Технологии&Авто
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Samsung выпустит умные очки с Gemini: известны характеристики новинки
Samsung выпустит умные очки с Gemini: известны характеристики новинки
Samsung готовится выпустить свои первые очки с искусственным интеллектом уже в ноябре 2026 года. Компания разрабатывает новинку совместно с Google, а к созданию дизайна присоединились бренды Gentle Monster и Warby Parker.
Об этом пишет Meta.

Что известно о новинке

Умные очки Samsung анонсировали еще в октябре 2025 года, а в мае 2026-го компания вместе с Google продемонстрировала устройство вживую. Теперь производитель определился с сроками выхода новинки на рынок.
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Смарт-очки Samsung будут без встроенного дисплея. В то же время, устройство получит микрофон и камеру, которые смогут фиксировать то, что видит и слышит пользователь.
За обработку этой информации будет отвечать искусственный интеллект Gemini от Google. Для работы с AI очки будут подключаться к смартфону. Само устройство будет работать на базе Android XR и получит чип Snapdragon AR1 Gen 1.
Ожидается, что умные очки Samsung смогут работать до 9 часов в одном заряде. Зарядный футляр при этом позволит полностью зарядить их еще семь раз.
Среди доступных возможностей будут интеграции с рядом сервисов Samsung и Google. Очки смогут работать с картами, переводчиком и примечаниями, а также с музыкальными стриминговыми сервисами, в частности Spotify и YouTube Music.
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Появление все большего количества умных очков одновременно поднимает вопрос конфиденциальности. Камера и микрофон позволяют записывать видео и аудио, в том числе с другими людьми, которые могут не знать о съемке.
Samsung заявляет, что ее смарт-очки будут иметь светодиоды внутри и снаружи оправы. Они будут светиться, когда устройство записывает аудио или видео, чтобы окружение могло заметить факт записи.
Во время демонстрации умных очков в июле Samsung отдельно отмечала их вес. Компания заявляла, что новинка будет легче большинства очков с искусственным интеллектом.
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По данным местных СМИ, вес устройства составит около 46 г. Это на 5 г меньше, чем у базовой модели Meta Ray-Ban, которая весит 51 г.
Meta готовит собственные более доступные умные очки Meta Glasses без бренда Ray-Ban. Компания продолжает сотрудничать с франко-итальянским EssilorLuxottica, однако новинка выйдет без производителя солнцезащитных очков.
Ожидается, что цена Meta Glasses будет стартовать от 299 долларов. Новые очки могут стать более дешевой альтернативой популярным моделям Ray-Ban Meta.
По материалам:
Мета
Samsung
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