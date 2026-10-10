Эксперты назвали 5 надежных и недорогих подержанных кроссоверов

Многие подержанные кроссоверы до сих пор стоят немало, а определить, какие модели действительно стоят своих денег, не всегда легко. Именно поэтому в GOBankingRates составили список из пяти моделей, регулярно попадающих в рейтинги самых надежных кроссоверов.

На какие подержанные кроссоверы стоит обратить внимание

Honda CR-V

Компактный Honda CR-V уже много лет остается популярным выбором среди покупателей подержанных авто благодаря экономному расходу горючего и невысокой стоимости.

CR-V также стабильно входит в перечень самых надежных подержанных кроссоверов на рынке. По словам специалистов, автомобиль редко требует серьезного ремонта и имеет длительный срок эксплуатации.

Honda CR-V

Средняя цена подержанного Honda CR-V в Украине составляет около 560 000 — 740 000 гривен в зависимости от года выпуска, состояния и поколения.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 часто называют лучшим подержанным кроссовером в своей ценовой категории. Модель отличается исключительной надежностью, низким расходом топлива и стабильно высокой остаточной стоимостью.

Toyota RAV4

В Украине средняя стоимость б/у Toyota RAV4 составляет ориентировочно от 290 000 до 1 570 000 гривен. Цена очень сильно зависит от года выпуска автомобиля, его поколения, типа двигателя и пробега.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 считается одним из самых надежных кроссоверов с хорошей начальной ценой. Модель часто занимает место сразу после CR-V и RAV4. В основном это объясняется роскошным интерьером CX-5 и плавной и приятной управляемостью.

Mazda CX-5

Подержанная Mazda CX-5 в Украине стоит в среднем от 600 000 до 900 000 гривен, в зависимости от года выпуска, состояния и типа двигателя.

Mazda CX-9

Известная своим премиальным интерьером и более низкой по сравнению с конкурентами ценой, Mazda CX-9 предлагает просторный салон, надежность и плавную управляемость.

Mazda CX-9

В Украине средняя стоимость б/у Mazda CX-9 колеблется в пределах от 315 000 до 1 500 000 гривен. Автомобиль имеет два поколения, которые существенно отличаются поэтому такой большой разброс цен.

Subaru Forester

Subaru Forester, оснащенный надежной системой полного привода, отличается высокой проходимостью и надежностью. Среди других преимуществ авто — высокий уровень безопасности.

Subaru Forester