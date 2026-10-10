Украинцы приобрели более 21 тыс. подержанных авто из-за рубежа: самые популярные модели сентября

За прошедший месяц украинцы приобрели 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлым годом, спрос снизился на 8%. Чаще всего покупатели выбирали бензиновые автомобили, а лидером рынка стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто чаще всего привозили в Украину

По данным аналитиков, средний возраст подержанных автомобилей, в сентябре получивших украинские номера, составлял 8,7 года.

Бензиновые автомобили заняли наибольшую долю в этом сегменте авторынка — 52%. Для сравнения, в сентябре прошлого года их доля составила 45%.

Дальше идут:

электромобили — 18% (29% в сен.25г.);

дизельные — 16% (18% в сент.25г.);

гибриды — 11% (5% в сент.25г.);

авто с ГБО — 3% (3% в сент.25г.).

Самой популярной моделью месяца стал Volkswagen Golf. В течение сентября украинцы ввезли 954 таких автомобиля.

ТОП-10 самых популярных ввезенных из-за границы подержанных авто в сентябре, Инфографика создана с помощью ИИ