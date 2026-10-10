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Украинцы приобрели более 21 тыс. подержанных авто из-за рубежа: самые популярные модели сентября

Технологии&Авто
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Volkswagen Golf стал самым популярным подержанным авто, ввезенным из-за границы
Volkswagen Golf стал самым популярным подержанным авто, ввезенным из-за границы
За прошедший месяц украинцы приобрели 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлым годом, спрос снизился на 8%. Чаще всего покупатели выбирали бензиновые автомобили, а лидером рынка стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие авто чаще всего привозили в Украину

По данным аналитиков, средний возраст подержанных автомобилей, в сентябре получивших украинские номера, составлял 8,7 года.
Бензиновые автомобили заняли наибольшую долю в этом сегменте авторынка — 52%. Для сравнения, в сентябре прошлого года их доля составила 45%.
Дальше идут:
  • электромобили — 18% (29% в сен.25г.);
  • дизельные — 16% (18% в сент.25г.);
  • гибриды — 11% (5% в сент.25г.);
  • авто с ГБО — 3% (3% в сент.25г.).
Самой популярной моделью месяца стал Volkswagen Golf. В течение сентября украинцы ввезли 954 таких автомобиля.
ТОП-10 самых популярных ввезенных из-за границы подержанных авто в сентябре
ТОП-10 самых популярных ввезенных из-за границы подержанных авто в сентябре, Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что около 92% рынка подержанных автомобилей в Украине находится в тени, а его объем составляет около 20 млрд грн. За восемь месяцев 2026 года 2026 автомобилей официально зарегистрировали по цене 1 грн, еще 84 тысячи — дешевле, чем за 50 тыс. грн. Несмотря на проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на рынке за последний год практически не изменилась.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынокУкравтопромПодержанные авто
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