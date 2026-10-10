Украинцы приобрели более 21 тыс. подержанных авто из-за рубежа: самые популярные модели сентября

За прошедший месяц украинцы приобрели 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлым годом, спрос снизился на 8%. Чаще всего покупатели выбирали бензиновые автомобили, а лидером рынка стал Volkswagen Golf.
По данным аналитиков, средний возраст подержанных автомобилей, в сентябре получивших украинские номера, составлял 8,7 года.
Бензиновые автомобили заняли наибольшую долю в этом сегменте авторынка — 52%. Для сравнения, в сентябре прошлого года их доля составила 45%.
Дальше идут:
электромобили — 18% (29% в сен.25г.);
дизельные — 16% (18% в сент.25г.);
гибриды — 11% (5% в сент.25г.);
авто с ГБО — 3% (3% в сент.25г.).
Самой популярной моделью месяца стал Volkswagen Golf. В течение сентября украинцы ввезли 954 таких автомобиля.
Ранее Finance.ua писал, что около 92% рынка подержанных автомобилей в Украине находится в тени, а его объем составляет около 20 млрд грн. За восемь месяцев 2026 года 2026 автомобилей официально зарегистрировали по цене 1 грн, еще 84 тысячи — дешевле, чем за 50 тыс. грн. Несмотря на проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на рынке за последний год практически не изменилась.