10 лучших гибридных автомобилей в 2026 году (фото)

Издание rac.co.uk представило рейтинг авто, отличающихся высокой топливной эффективностью, плавностью хода и богатым оснащением.

Hyundai Santa Fe

Этот большой и практичный кроссовер является отличным выбором для больших семей, ведь уже в базовой комплектации предлагает три ряда сидений и вмещает до семи взрослых пассажиров.

Hyundai Santa Fe

Покупатели могут выбрать между самозарядным и гибридом (PHEV), последний из которых способен преодолеть до 53 км исключительно на электротяге.

Модель поражает первоклассным интерьером из высококачественных материалов и множеством свободного пространства.

Цена : от £49 090 (2 864 745 грн)

: от £49 090 (2 864 745 грн) Расход горючего: до 1,7 л/100 км.

Nissan Qashqai ePower

Благодаря уникальной системе ePower, где бензиновый двигатель работает как генератор для подзарядки аккумулятора, кроссовер дарит ощущение вождения настоящего электромобиля.

Nissan Qashqai ePower

Автомобиль демонстрирует отличную динамику, легкость в управлении и высокую экономичность в любых условиях.

Обновленная модель предлагает комфортный, практичный и качественно собранный салон по очень конкурентной цене.

Цена: от £34 875 (2 035 223 грн)

от £34 875 (2 035 223 грн) Расход горючего: до 4,4 л/100 км.

Lexus LBX

Самая маленькая модель в линейке премиального бренда сочетает богатое наследие гибридных технологий Lexus с компактными габаритами и более доступной стоимостью.

Lexus LBX

Несмотря на небольшие размеры, LBX предлагает высокий уровень роскоши, богатую оснастку и приятную плавность хода.

Это идеальный вариант для городских условий, дающий ощущение премиальности без высоких затрат на эксплуатацию.

Цена : от £36 695 (2 141 433 грн)

: от £36 695 (2 141 433 грн) Расход горючего: до 4,6 л/100 км.

Renault Clio E-Tech

Современный Renault Clio E-Tech считается одним из самых выгодных гибридов на рынке, сочетая стиль, хорошую управляемость и низкую цену.

Renault Clio E-Tech

Его гибридная силовая установка позволяет проезжать короткие расстояния на электроэнергии, после чего бензиновый мотор эффективно подзаряжает компактную батарею.

Модель предлагает качественный салон, отличную динамику и универсальность для ежедневных поездок.

Цена: от £20 995 (1 225 228 грн)

от £20 995 (1 225 228 грн) Расход горючего: до 4,3 л/100 км.

MG HS

Главным преимуществом этого гибридного кроссовера является рекордный в своем классе запас хода на электротяге — до 121 км в версии PHEV, что почти вдвое больше показателей многих конкурентов.

MG HS

Автомобиль также доступен в виде классического самозарядного гибрида.

MG HS предлагает просторный салон, динамичный разгон и высокое качество сборки за меньшие деньги, чем аналогичные соперники.

Цена: от £29 495 (1 721 262 грн)

от £29 495 (1 721 262 грн) Расход горючего: до 1,8 л/100 км.

Toyota Corolla

Преемница легендарных гибридных технологий Toyota является максимально сбалансированным автомобилем для ежедневной эксплуатации.

Toyota Corolla

Она отличается очень тихой и плавной работой силовой установки, высоким уровнем комфорта и надежной репутацией бренда. Corolla отлично подходит для небольших семей благодаря просторному салону и богатому базовому оснащению.

Цена : от £30 845 (1 800 044 грн)

: от £30 845 (1 800 044 грн) Расход горючего: до 4,4 л/100 км.

Honda Civic

Гибридный Civic e: HEV отличается превосходной настройкой шасси, а также точным и увлекательным управлением.

Honda Civic

Автомобиль предлагает практичный салон с большим багажником, исключительную надежность и богатый комплекс систем безопасности и комфорта.

Хотя по экономности он несколько уступает некоторым соперникам, удовольствие от вождения полностью компенсирует эту разницу.

Цена : от £34 325 (2 003 126 грн)

: от £34 325 (2 003 126 грн) Расход горючего: до 4,7 л/100 км.

Peugeot 5008

Вместительный и стильный французский кроссовер предлагает просторный салон и привлекательный ценник по сравнению с конкурентами.

Peugeot 5008

Базовая самозарядная гибридная версия обеспечивает низкие затраты на горючее, в то время как плагин-гибрид (PHEV) с 1,6-литровым мотором способен проехать более 64 км (40 миль) на электричестве.

Это замечательное авто для больших семей, которым нужна практичность и комфорт.

Цена: от £37 045 (2 161 857 грн)

от £37 045 (2 161 857 грн) Расход горючего: до 2,3 л/100 км.

Land Rover Defender

Легендарный джип в версии 110 PHEV совмещает 2,0-литровый бензиновый движок с электромотором общей мощностью 300 л.с.

Land Rover Defender

Автомобиль способен преодолеть до 50 км без выбросов и оснащен полным фирменным приводом.

Он обеспечивает исключительный уровень комфорта на асфальте и остается бескомпромиссным покорителем тяжелого бездорожья.

Цена : от £71 650 (4 181 279 грн)

: от £71 650 (4 181 279 грн) Расход горючего: до 2,6 л/100 км.

Dacia Duster

Универсальный и практичный Duster получил современную гибридную установку от Renault Clio, что сделало его великолепной альтернативой дизельным версиям.

Dacia Duster

Автомобиль прекрасно справляется как во время ежедневных поездок, так и на легком бездорожье. Это один из самых доступных и простых в уходе гибридных кроссоверов на рынке.