10 лучших гибридных автомобилей в 2026 году (фото)

Самая маленькая модель в линейке премиального бренда сочетает богатое наследие гибридных технологий Lexus с компактными габаритами и более доступной стоимостью.
Несмотря на небольшие размеры, LBX предлагает высокий уровень роскоши, богатую оснастку и приятную плавность хода.
Это идеальный вариант для городских условий, дающий ощущение премиальности без высоких затрат на эксплуатацию.
Цена: от £36 695 (2 141 433 грн)
Расход горючего: до 4,6 л/100 км.
Renault Clio E-Tech
Современный Renault Clio E-Tech считается одним из самых выгодных гибридов на рынке, сочетая стиль, хорошую управляемость и низкую цену.
Его гибридная силовая установка позволяет проезжать короткие расстояния на электроэнергии, после чего бензиновый мотор эффективно подзаряжает компактную батарею.
Модель предлагает качественный салон, отличную динамику и универсальность для ежедневных поездок.
Цена: от £20 995 (1 225 228 грн)
Расход горючего: до 4,3 л/100 км.
MG HS
Главным преимуществом этого гибридного кроссовера является рекордный в своем классе запас хода на электротяге — до 121 км в версии PHEV, что почти вдвое больше показателей многих конкурентов.
Автомобиль также доступен в виде классического самозарядного гибрида.
MG HS предлагает просторный салон, динамичный разгон и высокое качество сборки за меньшие деньги, чем аналогичные соперники.
Цена: от £29 495 (1 721 262 грн)
Расход горючего: до 1,8 л/100 км.
Toyota Corolla
Преемница легендарных гибридных технологий Toyota является максимально сбалансированным автомобилем для ежедневной эксплуатации.
Она отличается очень тихой и плавной работой силовой установки, высоким уровнем комфорта и надежной репутацией бренда. Corolla отлично подходит для небольших семей благодаря просторному салону и богатому базовому оснащению.
Цена: от £30 845 (1 800 044 грн)
Расход горючего: до 4,4 л/100 км.
Honda Civic
Гибридный Civic e: HEV отличается превосходной настройкой шасси, а также точным и увлекательным управлением.
Автомобиль предлагает практичный салон с большим багажником, исключительную надежность и богатый комплекс систем безопасности и комфорта.
Хотя по экономности он несколько уступает некоторым соперникам, удовольствие от вождения полностью компенсирует эту разницу.
Цена: от £34 325 (2 003 126 грн)
Расход горючего: до 4,7 л/100 км.
Peugeot 5008
Вместительный и стильный французский кроссовер предлагает просторный салон и привлекательный ценник по сравнению с конкурентами.
Базовая самозарядная гибридная версия обеспечивает низкие затраты на горючее, в то время как плагин-гибрид (PHEV) с 1,6-литровым мотором способен проехать более 64 км (40 миль) на электричестве.
Это замечательное авто для больших семей, которым нужна практичность и комфорт.
Цена: от £37 045 (2 161 857 грн)
Расход горючего: до 2,3 л/100 км.
Land Rover Defender
Легендарный джип в версии 110 PHEV совмещает 2,0-литровый бензиновый движок с электромотором общей мощностью 300 л.с.
Автомобиль способен преодолеть до 50 км без выбросов и оснащен полным фирменным приводом.
Он обеспечивает исключительный уровень комфорта на асфальте и остается бескомпромиссным покорителем тяжелого бездорожья.
Цена: от £71 650 (4 181 279 грн)
Расход горючего: до 2,6 л/100 км.
Dacia Duster
Универсальный и практичный Duster получил современную гибридную установку от Renault Clio, что сделало его великолепной альтернативой дизельным версиям.
Автомобиль прекрасно справляется как во время ежедневных поездок, так и на легком бездорожье. Это один из самых доступных и простых в уходе гибридных кроссоверов на рынке.