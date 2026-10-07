Оформление пособия по безработице: размер выплат и условия получения

В период поиска нового места работы можно оформить статус безработного и получать пособие от государства

Потеря работы в нынешние турбулентные времена может показаться настоящей катастрофой: привычный доход исчезает, а расходы остаются. Поэтому важно помнить, что в период поиска нового места работы можно оформить статус безработного и получать пособие от государства.

Для вашего удобства Finance.ua в одном материале собрал информацию о том:

кто имеет право на статус безработного и пособие по закону;

как оформить статус;

какие документы требуются;

какие суммы выплачивают в 2026 году;

сколько времени можно получать пособие;

что делать, если вам отказывают в выплатах.

Сохраняйте и распространяйте между знакомыми и друзьями. Пускай эта информация будет под рукой в ​​момент, когда она больше всего нужна.

Также напомним, что в рамках этого проекта мы пишем о возможностях и решениях для социально уязвимых групп. В частности, уже опубликованы тексты о финансовых типах пособия для ВПЛ, льготах и выплатах для пенсионеров, об актуальной поддержке украинцев за рубежом и т. д.