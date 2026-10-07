Оформление пособия по безработице: размер выплат и условия получения
- кто имеет право на статус безработного и пособие по закону;
- как оформить статус;
- какие документы требуются;
- какие суммы выплачивают в 2026 году;
- сколько времени можно получать пособие;
- что делать, если вам отказывают в выплатах.
🔎 ОФОРМЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
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