Samsung повысила цены на флагманские смартфоны Galaxy S26

Компания Samsung повысила цены на большинство конфигураций Galaxy S26 на фоне дефицита чипов памяти. В США базовые версии S26, S26+ и S26 Ultra прибавили по $100, а самый дорогой S26 Ultra с накопителем на 1 ТВ — $200.

Reuters. Об этом сообщает Bloomberg

Сколько теперь стоит Galaxy S26

Новые ценники в США вступили в силу 1 октября. Самая доступная версия Galaxy S26 на 256 ГБ подорожала с $899,99 до $999,99, а S26+ с таким же накопителем — с $1099,99 до $1199,99. Стартовая цена S26 Ultra выросла с $1299,99 до $1399,99.

Полный перечень новых и прежних цен в США:

Galaxy S26, 256 ГБ — $999,99 (было $899,99);

Galaxy S26, 512 ГБ — $1199,99 (было $1099,99);

Galaxy S26+, 256 ГБ — $1199,99 (было $1099,99);

Galaxy S26+, 512 ГБ — $1399,99 (было $1299,99);

Galaxy S26 Ultra, 256 ГБ — $1399,99 (было $1299,99);

Galaxy S26 Ultra, 512 ГБ — $1599,99 (было $1499,99);

Galaxy S26 Ultra, 1 ТВ — $1999,99 (было $1799,99).

Подобное повышение Samsung применила и в Южной Корее. По данным Yonhap, базовый Galaxy S26 на 256 ГБ подорожал примерно с $919 до $1029.

Версии S26+ и S26 Ultra на 256 ГБ прибавили около $110, а Galaxy S26 Ultra на 1 ТВ подорожал примерно до $2068.

Это не первое удорожание поколения. На старте продаж в марте базовые S26 и S26+ уже стоили на $100 больше S25. Для S26 Ultra нынешняя корректировка — первое повышение этой линейки с начала 2024 года.

К тому же американский S26 Ultra теперь дороже стартовой цены iPhone 18 Pro Max ($1299), которую объявила Apple в начале сентября.

Почему Samsung подняла цены

Samsung объясняет удорожание дефицитом памяти. Производители чипов наращивают выпуск продукции для систем искусственного интеллекта и дата-центров, что отбирает мощности в обычной памяти.

Исполнительный вице-президент Samsung Electronics Ким Теу в заявлении Reuters сообщил, что доля высокоскоростной памяти HBM в производственных мощностях DRAM в мире в следующем году может вырасти почти до 30% против около 20% в настоящее время.