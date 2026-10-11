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Meta открыла код инструментов для Muse: ИИ-агента теперь можно «поселить» в собственный гаджет

Технологии&Авто
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Meta
Meta
Meta открыла код инструментов, позволяющих поселить ИИ-агента Muse в собственный гаджет. Теперь разработчики могут подключать его к Raspberry Pi, платам на базе ESP32, дисплеям, кнопкам, сенсорам и другому оборудованию.
Об этом сообщает The Verge.

Как Muse можно интегрировать в гаджеты

Meta опубликовала в открытом доступе GitHub набор готовых инструментов для разработчиков и программное обеспечение, которое можно установить непосредственно на устройство.
Они позволяют настроить связь гаджета с Muse и научить его работать с экраном, кнопками, детекторами и другими компонентами.
Компания уже предлагает несколько идей по поводу гаджетов из Muse. Например, агента можно подключить к цветному экрану на электронных чернилах — такие дисплеи используют, в частности, в электронных книжках.
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На нем агент сможет показывать напоминание или список покупок. Или можно HDMI-сток и выводить Muse на большой экран или телевизор.
Также Muse можно поселить в небольшом устройстве с экраном, кнопками, микрофоном и динамиком или подключить к Raspberry Pi. В последнем случае Meta предлагает интегрировать агента с Home Assistant и другими Linux-приложениями.
А для более простых самодельных устройств можно использовать ESP32 — популярный недорогой микроконтроллер для электроники и IoT-проектов. В него можно добавить экран, микрофон, динамик или другие сенсоры.
Meta также создала свой гаджет Muse Home Link. Это небольшое устройство, которое подключает Muse к домашней Wi-Fi сети и дает агенту взаимодействовать с совместимой техникой.
Muse Home Link
Muse Home Link
С помощью созданных сообществом skills Muse сможет, например, включить свет, управлять телевизором или отправить документ на принтер. Среди уже представленных интеграций есть Philips Hue, Sonos, Apple TV, Google Nest и телевизоры Samsung.
Также компания предупреждает, что самодельные Muse-гаджеты пользователи создают «на свой риск», а интеграции от сообщества могут перестать работать. Meta советует не полагаться на них в критических сценариях, связанных с домашней безопасностью, чрезвычайными ситуациями или здоровьем.
По материалам:
dev.ua
ИИ
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