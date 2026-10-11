Meta открыла код инструментов для Muse: ИИ-агента теперь можно «поселить» в собственный гаджет

Meta открыла код инструментов, позволяющих поселить ИИ-агента Muse в собственный гаджет. Теперь разработчики могут подключать его к Raspberry Pi, платам на базе ESP32, дисплеям, кнопкам, сенсорам и другому оборудованию.

Об этом сообщает The Verge.

Как Muse можно интегрировать в гаджеты

Meta опубликовала в открытом доступе GitHub набор готовых инструментов для разработчиков и программное обеспечение, которое можно установить непосредственно на устройство.

Они позволяют настроить связь гаджета с Muse и научить его работать с экраном, кнопками, детекторами и другими компонентами.

Компания уже предлагает несколько идей по поводу гаджетов из Muse. Например, агента можно подключить к цветному экрану на электронных чернилах — такие дисплеи используют, в частности, в электронных книжках.

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На нем агент сможет показывать напоминание или список покупок. Или можно HDMI-сток и выводить Muse на большой экран или телевизор.

Также Muse можно поселить в небольшом устройстве с экраном, кнопками, микрофоном и динамиком или подключить к Raspberry Pi. В последнем случае Meta предлагает интегрировать агента с Home Assistant и другими Linux-приложениями.

А для более простых самодельных устройств можно использовать ESP32 — популярный недорогой микроконтроллер для электроники и IoT-проектов. В него можно добавить экран, микрофон, динамик или другие сенсоры.

Meta также создала свой гаджет Muse Home Link. Это небольшое устройство, которое подключает Muse к домашней Wi-Fi сети и дает агенту взаимодействовать с совместимой техникой.

Muse Home Link

С помощью созданных сообществом skills Muse сможет, например, включить свет, управлять телевизором или отправить документ на принтер. Среди уже представленных интеграций есть Philips Hue, Sonos, Apple TV, Google Nest и телевизоры Samsung.