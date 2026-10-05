ChatGPT от OpenAI получил новые функции, позволяющие пользователям увидеть одежду или аксессуары на себе еще до покупки, а также сохранять понравившиеся товары. Теперь вместо примерки можно просто сделать селфи.

Об этом сообщает TechCrunch.

Как это работает

Новая функция Try On позволяет загрузить селфи или фото в полный рост и посмотреть, как на пользователе будет выглядеть определенная одежда или аксессуар.

Пользователь также может загрузить изображение самой вещи, например скриншот с сайта, после чего попросить ChatGPT виртуально ее примерить.

Функция работает на основе новой модели ChatGPT Images 2.5. OpenAI заявляет, что она лучше передает освещение и текстуры, точнее выполняет инструкции при редактировании изображений и быстрее генерирует результат.

Товары можно хранить и искать по образам

Вторая новая функция — Favorites. Она позволяет хранить найденные товары в отдельной библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позже. Там же будут сохраняться созданные изображения с виртуальной примеркой.

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ChatGPT также может помочь собрать образ по описанию пользователя или найти вещи, которые носят знаменитости, если загрузить фото их нарядов.