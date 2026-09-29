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OpenAI готовит постоянно активного ИИ-ассистента в ChatGPT для работы с почтой

Технологии&Авто
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OpenAI пока не подтвердила, как и не опровергла разработку "о"
OpenAI пока не подтвердила, как и не опровергла разработку "о"
OpenAI тестирует нового постоянно активного ИИ-помощника, который сможет работать в фоновом режиме без постоянного взаимодействия с пользователем. Упоминания о новой функции с загадочным названием «о» ненадолго появились в интерфейсе ChatGPT.
Об этом пишет Bleeping Computer.

«О» может стать постоянно активным ассистентом

Ассистент был упомянут в перечне преимуществ тарифа ChatGPT Pro за $100/месяц с подписью «o, your always-on assistant» наряду с большим объемом использования Work и Codex, максимальным объемом памяти, 100 ГБ хранилища для файлов и ранним доступом к новым функциям.
OpenAI готовит постоянно активного ИИ-ассистента в ChatGPT для работы с почтой
Кроме того, в динамичной конфигурации есть параметры display_name: «o» и email_suffix: «-o», что может свидетельствовать о запланированной интеграции с электронной почтой и полностью вписывается в идею «постоянно активного» ассистента.

OpenAI пока не раскрывает детали

OpenAI пока не подтвердила, как и не опровергла разработку «о». В то же время, детали по опции могут появиться уже 29 сентября на мероприятии DevDay 2026 в Сан-Франциско, на которое компания запланировала анонс новых функций.
В более ранних утечках также отмечалось, что для ChatGPT готовят новый премиум-тариф за $500 в месяц, где главной особенностью станет скорость работы и Codex, ранний доступ к новым функциям, 100 ГБ хранилища для файлов и прочее.
По материалам:
mezha.media
OpenAIChatGPT
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