OpenAI готовит постоянно активного ИИ-ассистента в ChatGPT для работы с почтой
OpenAI тестирует нового постоянно активного ИИ-помощника, который сможет работать в фоновом режиме без постоянного взаимодействия с пользователем. Упоминания о новой функции с загадочным названием «о» ненадолго появились в интерфейсе ChatGPT.
Об этом пишет Bleeping Computer.
«О» может стать постоянно активным ассистентом
Ассистент был упомянут в перечне преимуществ тарифа ChatGPT Pro за $100/месяц с подписью «o, your always-on assistant» наряду с большим объемом использования Work и Codex, максимальным объемом памяти, 100 ГБ хранилища для файлов и ранним доступом к новым функциям.
Кроме того, в динамичной конфигурации есть параметры display_name: «o» и email_suffix: «-o», что может свидетельствовать о запланированной интеграции с электронной почтой и полностью вписывается в идею «постоянно активного» ассистента.
OpenAI пока не раскрывает детали
OpenAI пока не подтвердила, как и не опровергла разработку «о». В то же время, детали по опции могут появиться уже 29 сентября на мероприятии DevDay 2026 в Сан-Франциско, на которое компания запланировала анонс новых функций.
В более ранних утечках также отмечалось, что для ChatGPT готовят новый премиум-тариф за $500 в месяц, где главной особенностью станет скорость работы и Codex, ранний доступ к новым функциям, 100 ГБ хранилища для файлов и прочее.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие марки и модели автомобилей чаще всего украинцы «списывали» в августе
От MacBook до бюджетных моделей: названы лучшие ноутбуки 2026 года
Volkswagen и Audi отзывают почти 2,9 млн авто по всему миру
Vonder представила легкие очки без камер для записи разговоров (фото)
Tesla начала поставки электрогрузовиков Semi
OpenAI готовит тариф для ChatGPT за $500 в месяц — инсайдер