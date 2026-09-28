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OpenAI готовит тариф для ChatGPT за $500 в месяц — инсайдер

Технологии&Авто
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ChatGPT
ChatGPT
В неопубликованных конфигурациях подписок ChatGPT исследователь Тибор Блахо нашел упоминания о новом тарифном плане Pro Max. По имеющимся данным, его стоимость может составить $500 в месяц — в 2,5 раза больше, чем нынешний Pro за $200.
Официального анонса от OpenAI пока не было, поэтому цена и условия подписки могут измениться до ее возможного запуска, пишет Testing Catalog.
OpenAI готовит тариф для ChatGPT за $500 в месяц — инсайдер

Что предложит ChatGPT Pro Max

Главной особенностью нового тарифа называют доступ к Fastest Work and Codex — самому быстрому режиму инструментов Work и Codex.
Похоже, Pro Max рассчитан прежде всего на разработчиков, исследователей и других профессионалов, выполняющих длительные агентные задачи. Work предназначен для длинных сессий, а Codex может работать с задачами с кодом в течение часов или даже суток. В таких сценариях скорость инференса имеет особое значение.
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Не исключено также, что новый тариф будет иметь повышенные лимиты использования, но конкретных цифр пока нет.

Какое отношение к этому имеет Cerebras

Контекст утечки может указывать на использование инфраструктуры Cerebras. OpenAI уже тестирует режим сверхбыстрого инференса для GPT-5.6 Sol Ultrafast, который ускоряет работу модели до 14 раз. В то же время OpenAI пока прямо не подтверждала, что именно Cerebras будет обеспечивать ускорение Pro Max.
Утечка появилась накануне OpenAI DevDay, запланированного на 29 сентября. Во время мероприятия компания должна рассказать об API, инструментах для разработчиков, новых тарифах для OpenAI Platform и других продуктах.
Накануне OpenAI также приостановила оформление новых подписок на $200 Pro из-за нагрузки на систему, продолжая расширять доступ к более быстрой инфраструктуре инференса.
Если Pro Max запустят в нынешнем виде, его цена будет выше большинства индивидуальных подписей AI, в том числе $200 тарифы Anthropic и Cursor и примерно $250 тариф Google AI Ultra. Пока остается неизвестно, чем именно OpenAI обоснует стоимость в $500 — скоростью работы, увеличенными лимитами, более долгими сессиями Work или сочетанием этих возможностей.
По материалам:
Highload
ИИOpenAIChatGPT
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