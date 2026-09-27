Как запотевшие утром окна авто разрушают электронику машины

Осеннее похолодание часто сопровождается появлением конденсата на стекле и неприятного запаха в салоне. Большинство водителей просто протирают поверхности тряпкой и ждут работы обогревателя. Но если влага постоянно покрывает окна автомобиля, это свидетельствует о наличии воды на полу и риске быстрого выхода из строя блоков управления.

Об этом пишет Auto Trendy.

Причины затопления

Под пластиковыми жабо возле лобового стекла расположен специальный желоб с отверстиями для отвода дождевой воды.

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Опавшие листья и грязь быстро забивают эти каналы в течение осени. В результате дождевая вода поднимается в желобе и проникает через уплотнители внутрь салона.

Аналогичную проблему вызывают изношенные или поврежденные трубки дренажа люка, проложенные в стойках кузова.

Влага скапливается под напольным покрытием, где находится толстый шумоизоляционный слой. Вода собирается у ног пассажира, под задними сиденьями и в нише для запасного колеса.

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Образовавшийся пар постоянно конденсируется на холодном стекле, из-за чего отогрев машины утром занимает немало времени.

Неприятный запах из дефлекторов подтверждает активное размножение плесени в обшивке.

Разрушение электроники

Автомобильные инженеры часто монтируют электронные блоки управления под напольным покрытием.

В этой зоне находятся модуль подушек безопасности, блоки комфорта и главные разъемы жгутов проводки.

Вода вызывает коррозию контактов, после чего постоянные сбои в работе центрального замка, электропривода сидений и систем безопасности.

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Замена залитого модуля подушек безопасности или электронного блока комфорта стоит несколько сотен евро и требует специальной кодировки.

Для решения проблемы нужно регулярно очищать желоб под стеклом от листьев и дренаж промывать водой.