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Как запотевшие утром окна авто разрушают электронику машины

Технологии&Авто
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Дождь на окне авто
Дождь на окне авто, Фото: magnific
Осеннее похолодание часто сопровождается появлением конденсата на стекле и неприятного запаха в салоне. Большинство водителей просто протирают поверхности тряпкой и ждут работы обогревателя. Но если влага постоянно покрывает окна автомобиля, это свидетельствует о наличии воды на полу и риске быстрого выхода из строя блоков управления.
Об этом пишет Auto Trendy.

Причины затопления

Под пластиковыми жабо возле лобового стекла расположен специальный желоб с отверстиями для отвода дождевой воды.
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Опавшие листья и грязь быстро забивают эти каналы в течение осени. В результате дождевая вода поднимается в желобе и проникает через уплотнители внутрь салона.
Аналогичную проблему вызывают изношенные или поврежденные трубки дренажа люка, проложенные в стойках кузова.
Влага скапливается под напольным покрытием, где находится толстый шумоизоляционный слой. Вода собирается у ног пассажира, под задними сиденьями и в нише для запасного колеса.
Образовавшийся пар постоянно конденсируется на холодном стекле, из-за чего отогрев машины утром занимает немало времени.
Неприятный запах из дефлекторов подтверждает активное размножение плесени в обшивке.

Разрушение электроники

Автомобильные инженеры часто монтируют электронные блоки управления под напольным покрытием.
В этой зоне находятся модуль подушек безопасности, блоки комфорта и главные разъемы жгутов проводки.
Вода вызывает коррозию контактов, после чего постоянные сбои в работе центрального замка, электропривода сидений и систем безопасности.
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Замена залитого модуля подушек безопасности или электронного блока комфорта стоит несколько сотен евро и требует специальной кодировки.
Для решения проблемы нужно регулярно очищать желоб под стеклом от листьев и дренаж промывать водой.
Также следует просушить промокшую шумоизоляцию тепловым вентилятором, заменить фильтр салона и использовать специальные поглотители влаги.
По материалам:
Novyny.live
Авто
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