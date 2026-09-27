Лучшие авто для повседневной жизни (фото)

Авто для повседневного использования должно быть удобным в городе, достаточно просторным для пассажиров и пригодным для регулярных поездок. В то же время, покупатели все чаще ищут не только практичность, но и приятную управляемость, современные технологии и привлекательный дизайн.

В 2027 году модельном году автопроизводители готовят несколько интересных новинок в разных сегментах, пишет usatoday.com.

В список заслуживающих внимания моделей вошли модели Kia, Honda, Chevrolet и BMW.

Kia K5 2027

Kia K5 остается одним из вариантов для ищущих вместительный автомобиль без необходимости покупать большой кроссовер.

Седан рассчитан на повседневную поездку и может удовлетворить потребности небольшой семьи благодаря достаточному пространству в салоне.

Kia K5 2027

Ожидается, что стартовая цена модели 2027 года на американском рынке составит 27 690 долларов (около 1,15 млн грн). Это делает K5 одним из более доступных представителей среднеразмерных седанов.

Автомобиль привлекает внимание сбалансированным сочетанием комфорта, практичности и стоимости.

🚘 Разве ваш автомобиль не заслуживает лучшего? Находите оптимальные предложения благодаря сервису от Finance.ua

После тестирования более компактного Kia K4 автор обзора считает, что новый K5 сможет составить конкуренцию популярной Toyota Camry.

Седан также демонстрирует, что для ежедневного использования не обязательно выбирать большой и более дорогой SUV.

K5 может стать альтернативой водителям, которым нужен универсальный автомобиль для города, загородных поездок и семейных дел.

Honda HR-V 2027

Honda HR-V создан на платформе Honda Civic одиннадцатого поколения.

Благодаря этому модель сочетает формат компактного кроссовера с характеристиками, которые могут понравиться поклонникам легковых автомобилей.

Honda HR-V 2027

HR-V отличается управляемостью, характерной для седанов, но в то же время предлагает более высокую посадку и дополнительную практичность кузова SUV.

Именно поэтому модель может заинтересовать водителей, которым нравится Civic, но требуется более функциональный автомобиль.

Стартовая цена Honda HR-V 2027 года в США составит 26 600 долларов (около 1,10 млн грн).

Читайте также Какого возраста автомобили покупают в Украине (инфографика)

Среди основных обновлений заявлены 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка смартфона.

Увеличенные размеры по сравнению с Civic могут стать дополнительным преимуществом для пассажиров и владельцев, нуждающихся в дополнительном пространстве.

HR-V остается одним из вариантов для ежедневных поездок, если покупатель хочет сочетать компактность с универсальностью кроссовера.

Chevrolet Corvette 2027

Chevrolet Corvette в 2027 модельном году получит важные изменения в силовой установке.

Chevrolet делает акцент на традиционном V8, тогда как часть конкурентов переходит на более компактные двигатели и гибридные технологии.

Chevrolet Corvette 2027

По приведенным данным, автомобиль будет оснащаться 6,7-литровым двигателем V8 мощностью 535 л.с. Такая конфигурация должна обеспечить четкую динамику и спортивный характер модели.

Ожидаемая стартовая цена Corvette составляет 73 495 долларов (около 3,04 млн грн) на американском рынке.

В своей категории автомобиль привлекает внимание сочетанием высокой мощности и цены ниже стоимости многих других новых высокопроизводительных спортивных машин.

Читайте также Как подготовить электромобиль к холодной погоде

Corvette вряд ли станет типичным семейным автомобилем для ежедневных дел, однако он может заинтересовать водителей, желающих получать удовольствие от вождения даже во время обычных поездок.

Среди его ожидаемых преимуществ — мощный двигатель, точная управляемость и выразительный спортивный характер.

Kia Seltos 2027 года

Kia Seltos в 2027 модельном году получит полностью обновленную конструкцию.

Производитель сосредоточился не только на внешнем виде, но и на пространстве в салоне и багажном отделении.

Kia Seltos 2027 года

Предыдущее поколение модели критиковали за тесный второй ряд. В новой версии Kia намерена устранить этот недостаток, увеличив пространство для ног пассажиров. Обновления также коснутся экстерьера и интерьера.

Стартовая цена Kia Seltos в 2027 году составит 24 990 долларов (около 1,03 млн грн) в США.

Это позволяет модели оставаться в сегменте доступных компактных кроссоверов, ориентированных на ежедневное использование.

Читайте также Эксперты назвали самые экономичные авто (фото)

Благодаря увеличенным размерам и более современному оформлению Seltos может стать практичным выбором для городских водителей и небольших семей.

Модель также должна конкурировать с такими автомобилями как Hyundai Kona, предлагая покупателям еще одну альтернативу в популярном сегменте.

BMW 4 Series Coupe 2027 года

Это представитель премиального сегмента, сочетающий спортивный дизайн, мощность и ориентацию на водителя.

Модель может заинтересовать тех, кто хочет использовать автомобиль не только для передвижения по городу, но и для получения ярких впечатлений от вождения.

BMW 4 Series Coupe 2027 года

Ожидается, что новое купе продемонстрирует точную управляемость и быстрое ускорение.

В то же время, особый интерес вызывает то, насколько комфортным автомобиль будет в реальных условиях — во время ежедневных поездок, на городских улицах и загородных дорогах.

BMW 4 Series Coupe также привлекает внимание своим интерьером и технологичным оснащением.

Для покупателей в этом сегменте важным остается качество материалов, эргономика и сочетание спортивного характера с повседневным удобством.