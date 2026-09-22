Как подготовить электромобиль к холодной погоде Сегодня 04:37 — Технологии&Авто Электромобиль

С наступлением холодов электромобиль может проехать на одном заряде меньше, чем в теплое время года. Часть энергии идет на обогрев салона и батареи, а сам аккумулятор при низких температурах работает менее эффективно. Поэтому владельцам EV следует заранее изменить несколько привычек — от подзарядки до использования отопления.

Заряжайте автомобиль, пока он подключен

Многие современные электромобили имеют функцию предварительного прогрева салона по расписанию. Если в данный момент машина подключена к сети, необходимая для обогрева энергия поступает преимущественно от зарядки, а не из аккумулятора.

В результате автомобиль начинает поездку уже с прогретым салоном и сохраняет больше заряда для движения.

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Делайте ставку на подогрев сидений

Обогрев всего салона требует больше энергии, чем локальный нагрев. Подогрев сидений и руля передает тепло непосредственно водителю и пассажирам.

Поэтому при умеренно холодной погоде можно снизить температуру климатической системы и чаще использовать подогрев сидений и руля.

Не удивляйтесь медленной быстрой зарядке

Холодная литиево-ионная батарея не может всегда принимать максимальную мощность. Система управления аккумулятором автоматически ограничивает зарядный ток для обеспечения безопасного процесса зарядки.

Если электромобиль поддерживает предварительный подогрев батареи, перед поездкой на скорую зарядную станцию ​​следует прокладывать маршрут через штатную навигацию. В этом случае автомобиль может предварительно подготовить батарею к зарядке.

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Следите за давлением в шинах

Снижение температуры приводит к падению давления в шинах вне зависимости от типа автомобиля. Для электромобиля это особенно важно, поскольку сопротивление качению влияет на запас хода.

Давление следует регулярно проверять и устанавливать в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Также не рекомендуется оставлять электромобиль с разряженной батареей на сильном морозе. Автомобилю может потребоваться энергия для поддержания требуемой температуры аккумулятора, поэтому зимой лучше оставлять определенный резерв заряда.

Тепловой насос не отменяет зимние потери

Электромобили с тепловым насосом могут эффективно использовать энергию для отопления салона, чем модели с обычным резистивным нагревателем.