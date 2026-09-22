В мире за год продали всего 7000 человекоподобных роботов 22.09.2026, 00:34 — Технологии&Авто Человекоподобный робот

В 2025 году в мире было продано около 7000 человекоподобных роботов. Это всего около 1% от количества промышленных роботов, установленных за год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFS).

Человекоподобные роботы пока занимают незначительную долю рынка

По критериям IFR человекоподобный робот имеет внешность, похожую на человеческую, и должен работать автономно в среде, приспособленной для людей. Это направление привлекает миллиарды долларов инвестиций и привлекает внимание благодаря возможностям таких машин.

В то же время, количество человекообразных роботов остается «мизерной долей» от общего количества роботов в мире, отметила Reuters генеральный секретарь IFR Сюзанна Биллер.

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Для сравнения, в 2024 году в мире установили около 542 тысяч промышленных роботов, а общее количество находившихся в эксплуатации машин превысило 4,6 млн.

Кроме того, за этот год продали около 199 тысяч сервисных роботов для использования в транспорте, гостиничном бизнесе и клининге.

Большинство человекоподобных роботов еще не работает на производстве

По словам Биллера, значительная часть проданных в 2025 году человекообразных роботов еще не выполняла непосредственной производственной работы. Исследовательские учреждения и компании покупали их, в частности, для сбора данных, необходимых для усовершенствования моделей искусственного интеллекта.

Автопроизводители стали одними из первых компаний, которые начали испытывать человекоподобных роботов на производстве. В настоящее время на их заводах в рамках пилотных проектов используют «количество роботов, измеряемое единицами или иногда десятками», отметила Биллер.

К 2030 году поставки могут возрасти до 1,2 млн роботов

Прогнозы дальнейшего развития рынка значительно превышают нынешние показатели.

По оценке Bank of America Global Research, в 2026 году поставки человекоподобных роботов могут составить 90 тысяч единиц, а к 2030 году — возрасти до 1,2 миллиона.

Ожидается, что большинство таких роботов будут поставляться из Китая. Прогноз BofA предполагает рост годовых поставок примерно до 250 тысяч в 2027 году, 500 тысяч в 2028 году, 800 тысяч в 2029 году и 1,2 миллиона в 2030 году. Аналитики не учитывают колесных и четвероногих роботов.

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Подсчеты IFR основаны на данных поставщиков и национальных отраслевых ассоциаций. Они не учитывают бытовые и военные человекоподобные роботы, а медицинские работы классифицируются отдельно. Впервые федерация отдельно учитывает продажи человекоподобных роботов наряду с более масштабными показателями промышленной и сервисной робототехники.