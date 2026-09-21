Гендиректор Citigroup предупредила о новых киберрисках из-за развития ИИ

После презентации Mythos министр финансов США Скотт Бессент и тогдашний глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл созвали руководителей крупнейших компаний Уолл-стрит на встречу. Они призвали топ-менеджеров подготовить свои системы к работе с более мощными моделями ИИ.
С тех пор искусственный интеллект, в частности, разработанный Google и Anthropic, неумышленно совершал взломы корпоративных систем. Это привело к новым предупреждениям со стороны руководителей технологических компаний.
По словам Фрейзера, в развитии технологии узкое место сместилось с чипов на энергию, необходимую для работы систем искусственного интеллекта.
«Узкое место переместилось от чипов к энергии. И мы видим огромный спрос на энергию по всему миру», — сказала она.
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что страна работает с компаниями в сфере искусственного интеллекта над ответственными инвестициями. По его словам, меры безопасности в сфере ИИ все еще находятся в стадии разработки.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей призвал компании, занимающиеся искусственным интеллектом, замедлить темпы наращивания возможностей новых моделей на фоне все больших опасений по злоупотреблению ими.
По его мнению, ИИ-компании должны добровольно сотрудничать для установления стандартов, в то время как все большее число американских законодателей призывают к введению новых правил регулирования систем на основе искусственного интеллекта.