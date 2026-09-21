Гендиректор Citigroup предупредила о новых киберрисках из-за развития ИИ Сегодня 18:00 — Технологии&Авто Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке, www.bloomberg.com

Компании по всему миру активно усиливают киберзащиту, поскольку развитие моделей искусственного интеллекта повышает риск кибератак.

Об этом заявила генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

Компании усиливают киберзащиту

По словам Фрейзера, компании сейчас соревнуются за то, чтобы защитить и усилить все периметры своих систем.

Ранее в текущем году компания Anthropic представила модель Mythos. В компании предупредили, что система может положить начало новой эре киберрисков.

Фрейзер назвала появление этой модели тревожным моментом в развитии искусственного интеллекта.

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После презентации Mythos министр финансов США Скотт Бессент и тогдашний глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл созвали руководителей крупнейших компаний Уолл-стрит на встречу. Они призвали топ-менеджеров подготовить свои системы к работе с более мощными моделями ИИ.

С тех пор искусственный интеллект, в частности, разработанный Google и Anthropic, неумышленно совершал взломы корпоративных систем. Это привело к новым предупреждениям со стороны руководителей технологических компаний.

Дефицит энергии стал новым ограничением для ИИ

По словам Фрейзера, в развитии технологии узкое место сместилось с чипов на энергию, необходимую для работы систем искусственного интеллекта.

«Узкое место переместилось от чипов к энергии. И мы видим огромный спрос на энергию по всему миру», — сказала она.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что страна работает с компаниями в сфере искусственного интеллекта над ответственными инвестициями. По его словам, меры безопасности в сфере ИИ все еще находятся в стадии разработки.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей призвал компании, занимающиеся искусственным интеллектом, замедлить темпы наращивания возможностей новых моделей на фоне все больших опасений по злоупотреблению ими.