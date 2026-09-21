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Гендиректор Citigroup предупредила о новых киберрисках из-за развития ИИ

Технологии&Авто
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Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке
Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке, www.bloomberg.com
Компании по всему миру активно усиливают киберзащиту, поскольку развитие моделей искусственного интеллекта повышает риск кибератак.
Об этом заявила генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер на Катарском экономическом форуме в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

Компании усиливают киберзащиту

По словам Фрейзера, компании сейчас соревнуются за то, чтобы защитить и усилить все периметры своих систем.
Ранее в текущем году компания Anthropic представила модель Mythos. В компании предупредили, что система может положить начало новой эре киберрисков.
Фрейзер назвала появление этой модели тревожным моментом в развитии искусственного интеллекта.
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После презентации Mythos министр финансов США Скотт Бессент и тогдашний глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл созвали руководителей крупнейших компаний Уолл-стрит на встречу. Они призвали топ-менеджеров подготовить свои системы к работе с более мощными моделями ИИ.
С тех пор искусственный интеллект, в частности, разработанный Google и Anthropic, неумышленно совершал взломы корпоративных систем. Это привело к новым предупреждениям со стороны руководителей технологических компаний.
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Дефицит энергии стал новым ограничением для ИИ

По словам Фрейзера, в развитии технологии узкое место сместилось с чипов на энергию, необходимую для работы систем искусственного интеллекта.
«Узкое место переместилось от чипов к энергии. И мы видим огромный спрос на энергию по всему миру», — сказала она.
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что страна работает с компаниями в сфере искусственного интеллекта над ответственными инвестициями. По его словам, меры безопасности в сфере ИИ все еще находятся в стадии разработки.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей призвал компании, занимающиеся искусственным интеллектом, замедлить темпы наращивания возможностей новых моделей на фоне все больших опасений по злоупотреблению ими.
По его мнению, ИИ-компании должны добровольно сотрудничать для установления стандартов, в то время как все большее число американских законодателей призывают к введению новых правил регулирования систем на основе искусственного интеллекта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИКибератаки
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