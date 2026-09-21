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iPhone 18 Pro Max установил рекорд скорости зарядки среди смартфонов Apple

Технологии&Авто
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iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max стал самым быстрым по подзарядке смартфоном Apple. Независимый тест показал, что новый флагман способен полностью зарядиться менее чем через час.
В ходе испытания, проведенного китайским каналом Xiaobai’s Tech Reviews, iPhone 18 Pro Max зарядился от 0 до 100% примерно за 55 минут. Для сравнения, прошлогоднему iPhone 17 Pro Max для этого потребовалось около 81 минуты. Таким образом Apple сократила полный цикл зарядки примерно на 26 минут.

iPhone 18 Pro Max заряжается на мощности до 52 Вт

Больше всего энергии смартфон берет в начале процесса. В первые 12 минут теста пиковая мощность достигала примерно 52 Вт. Для iPhone 17 Pro Max в предыдущих измерениях фиксировали максимум около 36 Вт. В дальнейшем система постепенно снижает мощность, чтобы ограничить нагрев аккумулятора.
Результат согласуется с официальными характеристиками Apple. Компания заявляет, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max могут набрать до 50% заряда примерно за 15 минут. Для максимальной скорости требуется адаптер мощностью не менее 60 Вт с поддержкой USB Power Delivery и AVS.
Для сравнения, iPhone 17 Pro потребовалось около 20 минут, чтобы достичь половины заряда.

Apple также увеличила автономность

При этом Apple одновременно увеличила автономность нового поколения. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 часов воспроизведения видео, а пяти минут подзарядки должно хватать примерно на семь часов просмотра видео.
В результате iPhone 18 Pro Max стал заметным шагом вперед в области, где смартфоны Apple традиционно уступали многим Android-флагманам.
По материалам:
gsminfo
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