Apple может снова поднять цены на iPhone
Apple может во второй раз за последние два года повысить цены на iPhone. Одной из причин могут стать новые цены на память, которую компания закупает у Samsung.
По данным GSMArena со ссылкой на корейские СМИ, Apple и Samsung договорились о пересмотре стоимости DRAM и NAND для смартфонов. Новые цены начнут действовать с первого квартала 2027 года.
Удорожание памяти увеличит себестоимость производства смартфонов, хотя само по себе изменение цены комплектующих не означает автоматического подорожания iPhone на такую же сумму.
Насколько может подорожать память для Apple
По сообщениям, с начала 2027 года Apple будет платить Samsung около $2 за 1 Гбит LPDDR5X RAM и $0,33 за 1 Гбит NAND-памяти. Для сравнения, в третьем квартале 2026 года цены составили около $1,50 и $0,26 за Гбит соответственно.
Таким образом, стоимость оперативной памяти может вырасти примерно на треть, а NAND — примерно на 27%.
В то же время, эти цифры касаются именно стоимости комплектующих для Apple. Это не значит, что цена готового iPhone вырастет на 30% или на соответствующую сумму.
iPhone уже начали дорожать
Возможное повышение цен привлекает внимание на фоне уже зафиксированного подорожания отдельных моделей. По данным GSMArena, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют примерно на $100 дороже своих предшественников 2025 года. Повышение цен коснулось также некоторых более старых моделей линеек iPhone 17 и iPhone 16.
Если память действительно подорожает в 2027 году, Apple получит несколько вариантов компенсировать дополнительные расходы: поднять розничные цены, уменьшить собственную маржу или изменить конфигурации памяти. Какой из этих подходов компания может выбрать, пока неизвестно.
Samsung пересматривает цены и для других производителей
Apple — не единственная компания, с которой Samsung обсуждала новую стоимость памяти. По данным GSMArena, производитель также пытался пересмотреть условия снабжения Oppo и vivo.
Однако эти компании, как сообщается, не согласились на предложенное повышение. В таком случае изготовители могут искать альтернативных поставщиков памяти.
Пока что говорить о гарантированном подорожании iPhone в 2027 году рано. Информация о новых ценах на память происходит из сообщений корейских СМИ, а Apple официально не объявляла о предстоящем изменении цен на свои смартфоны.
Помимо стоимости памяти, на конечную цену iPhone влияют производственные издержки, логистика, валютные курсы, конфигурация устройства и ценовая стратегия компании.
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