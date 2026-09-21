Apple может снова поднять цены на iPhone 21.09.2026, 00:40 — Технологии&Авто iPhone 17

Apple может во второй раз за последние два года повысить цены на iPhone. Одной из причин могут стать новые цены на память, которую компания закупает у Samsung.

По данным GSMArena со ссылкой на корейские СМИ, Apple и Samsung договорились о пересмотре стоимости DRAM и NAND для смартфонов. Новые цены начнут действовать с первого квартала 2027 года.

Удорожание памяти увеличит себестоимость производства смартфонов, хотя само по себе изменение цены комплектующих не означает автоматического подорожания iPhone на такую ​​же сумму.

Насколько может подорожать память для Apple

По сообщениям, с начала 2027 года Apple будет платить Samsung около $2 за 1 Гбит LPDDR5X RAM и $0,33 за 1 Гбит NAND-памяти. Для сравнения, в третьем квартале 2026 года цены составили около $1,50 и $0,26 за Гбит соответственно.

Таким образом, стоимость оперативной памяти может вырасти примерно на треть, а NAND — примерно на 27%.

В то же время, эти цифры касаются именно стоимости комплектующих для Apple. Это не значит, что цена готового iPhone вырастет на 30% или на соответствующую сумму.

iPhone уже начали дорожать

Возможное повышение цен привлекает внимание на фоне уже зафиксированного подорожания отдельных моделей. По данным GSMArena, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют примерно на $100 дороже своих предшественников 2025 года. Повышение цен коснулось также некоторых более старых моделей линеек iPhone 17 и iPhone 16.

Если память действительно подорожает в 2027 году, Apple получит несколько вариантов компенсировать дополнительные расходы: поднять розничные цены, уменьшить собственную маржу или изменить конфигурации памяти. Какой из этих подходов компания может выбрать, пока неизвестно.

Samsung пересматривает цены и для других производителей

Apple — не единственная компания, с которой Samsung обсуждала новую стоимость памяти. По данным GSMArena, производитель также пытался пересмотреть условия снабжения Oppo и vivo.

Однако эти компании, как сообщается, не согласились на предложенное повышение. В таком случае изготовители могут искать альтернативных поставщиков памяти.

Пока что говорить о гарантированном подорожании iPhone в 2027 году рано. Информация о новых ценах на память происходит из сообщений корейских СМИ, а Apple официально не объявляла о предстоящем изменении цен на свои смартфоны.