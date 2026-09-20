Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США
В августе украинский авторынок пополнили почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Средний возраст подержанных автомобилей из США, приобретенных украинцами в августе, составил 5,7 года.
Бензиновые автомобили традиционно пользовались самым большим спросом, охватив 46% импорта.
Еще 33% от общего количества ввезенных из США подержанных авто составляли электрокары, а 15% - гибриды.
Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составили по 3%.
В пятерку самых популярных подержанных «американцев» с пробегом вошли:
- Tesla Model Y — 484 автомобиля;
- Tesla Model 3 — 471;
- Ford Escape — 408;
- BMW X3 — 306;
- Nissan Rogue — 266.
Ранее Finance.ua писал, что в августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых авто. Большинство из них приобрели частные покупатели — 65%, в то время как на бизнес пришлось 35% продаж.
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