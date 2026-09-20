Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США Сегодня 19:07 — Технологии&Авто Самые популярные в Украине автомобили из США

В августе украинский авторынок пополнили почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке , чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, приобретенных украинцами в августе, составил 5,7 года.

Бензиновые автомобили традиционно пользовались самым большим спросом, охватив 46% импорта.

Еще 33% от общего количества ввезенных из США подержанных авто составляли электрокары, а 15% - гибриды.

Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составили по 3%.

В пятерку самых популярных подержанных «американцев» с пробегом вошли:

Tesla Model Y — 484 автомобиля; Tesla Model 3 — 471; Ford Escape — 408; BMW X3 — 306; Nissan Rogue — 266.