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Стало известно, когда Tesla представит новый Roadster

Технологии&Авто
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Tesla представит новый Roadster 1 октября
Tesla представит новый Roadster 1 октября
Производитель электрокаров Tesla представит электрический спорткар нового поколения Roadster 1 октября, заявил генеральный директор компании Илон Маск. Следовательно, дату презентации автомобиля назначили почти через десятилетие после первого показа.
Об этом пишет Reuters.
Tesla опубликовала в соцсети X сообщение Go for launch с графикой, на которой указана дата 1 октября. Позже Маск ответил на публикацию словами New Tesla Roadster Unveil 10.01.
Анонс появился после материала The Information в августе, где сообщалось, что Tesla готовится представить обновленную версию Roadster. Мероприятие может включать в себя демонстрацию лимитированной модели с двигателями на холодном газе, разработанными в сотрудничестве со SpaceX.
По данным издания, презентация может состояться на испытательном полигоне SpaceX в МакГрегоре, штат Техас.
Tesla впервые представила Roadster нового поколения в 2017 году. Сначала компания планировала начать поставки автомобиля в 2020 году, однако с тех пор запуск неоднократно откладывались, поскольку Tesla направляла ресурсы на другие продукты и технологии.
Проект Roadster существенно изменился по сравнению с первоначальной концепцией. Tesla отказалась от подхода, основанного на компонентах Model S Plaid, и разработала автомобиль как новый гиперкар из углеродного волокна.
Октябрьская презентация станет для Tesla еще одним масштабным запуском продукта в момент, когда компания стремится привлечь внимание инвесторов не только к имеющейся линейке электромобилей, но и автономным авто.
По материалам:
Букви
АвтоЭлектромобилиTesla
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