Стало известно, когда Tesla представит новый Roadster Сегодня 04:19 — Технологии&Авто Tesla представит новый Roadster 1 октября

Производитель электрокаров Tesla представит электрический спорткар нового поколения Roadster 1 октября, заявил генеральный директор компании Илон Маск. Следовательно, дату презентации автомобиля назначили почти через десятилетие после первого показа.

Об этом пишет Reuters.

Tesla опубликовала в соцсети X сообщение Go for launch с графикой, на которой указана дата 1 октября. Позже Маск ответил на публикацию словами New Tesla Roadster Unveil 10.01.

Анонс появился после материала The Information в августе, где сообщалось, что Tesla готовится представить обновленную версию Roadster. Мероприятие может включать в себя демонстрацию лимитированной модели с двигателями на холодном газе, разработанными в сотрудничестве со SpaceX.

По данным издания, презентация может состояться на испытательном полигоне SpaceX в МакГрегоре, штат Техас.

Tesla впервые представила Roadster нового поколения в 2017 году. Сначала компания планировала начать поставки автомобиля в 2020 году, однако с тех пор запуск неоднократно откладывались, поскольку Tesla направляла ресурсы на другие продукты и технологии.

Проект Roadster существенно изменился по сравнению с первоначальной концепцией. Tesla отказалась от подхода, основанного на компонентах Model S Plaid, и разработала автомобиль как новый гиперкар из углеродного волокна.