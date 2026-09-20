Trek представила новый городской электровелосипед Inbound+ с запасом хода до 85 км (фото) 20.09.2026, 01:11 — Технологии&Авто Электровелосипед Inbound+

Американская компания Trek выпустила новый электровелосипед Inbound+, ориентированный на ежедневные городские поездки. Модель уже доступна в Европе и предлагается в семи конфигурациях с двумя вариантами рам — классической и низкой.

Об этом пишет NotebookCheck.

Inbound+ оснащен мотором Bosch Hub Line мощностью 250 Вт, который обеспечивает помощь при скорости до 25 км/ч и крутящем моменте до 85 Нм.

Для питания новинки предусмотрено два варианта аккумуляторов Bosch PowerTube — на 360 Вт·ч и 600 Вт·ч.

В первом случае запас хода составляет около 50 км, во втором — до 85 км на одном заряде.

Рама Inbound+ изготовлена ​​из алюминия Alpha Smooth

Конструкция велосипеда включает в себя жесткую алюминиевую вилку и покрышки Bontrager Giron Comp.

За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза, а вместо традиционной цепи используется ременный привод Gates Sidetrack, снижающий потребность в обслуживании.

За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза

Рама Inbound+ изготовлена ​​из алюминия Alpha Smooth, вес которой составляет 18,4 кг. Максимальная нагрузка, которую она может выдержать, составляет 136 кг.

Велосипед оснащен дисплеем Bosch Purion, показывающим уровень заряда, скорость и другие параметры.

Inbound+ оснащен мотором Bosch Hub Line

Среди дополнительных элементов — регулируемый вынос руля, крепление SP Connect, интегрированные светодиодные фары и крылья.

Inbound+ доступен в 4 цветах