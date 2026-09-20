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Trek представила новый городской электровелосипед Inbound+ с запасом хода до 85 км (фото)

Технологии&Авто
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Электровелосипед Inbound+
Электровелосипед Inbound+
Американская компания Trek выпустила новый электровелосипед Inbound+, ориентированный на ежедневные городские поездки. Модель уже доступна в Европе и предлагается в семи конфигурациях с двумя вариантами рам — классической и низкой.
Об этом пишет NotebookCheck.
Inbound+ оснащен мотором Bosch Hub Line мощностью 250 Вт, который обеспечивает помощь при скорости до 25 км/ч и крутящем моменте до 85 Нм.
Для питания новинки предусмотрено два варианта аккумуляторов Bosch PowerTube — на 360 Вт·ч и 600 Вт·ч.
В первом случае запас хода составляет около 50 км, во втором — до 85 км на одном заряде.
Рама Inbound+ изготовлена ​​из алюминия Alpha Smooth
Рама Inbound+ изготовлена ​​из алюминия Alpha Smooth
Конструкция велосипеда включает в себя жесткую алюминиевую вилку и покрышки Bontrager Giron Comp.
За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза, а вместо традиционной цепи используется ременный привод Gates Sidetrack, снижающий потребность в обслуживании.
За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза
За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза
Рама Inbound+ изготовлена ​​из алюминия Alpha Smooth, вес которой составляет 18,4 кг. Максимальная нагрузка, которую она может выдержать, составляет 136 кг.
Велосипед оснащен дисплеем Bosch Purion, показывающим уровень заряда, скорость и другие параметры.
Inbound+ оснащен мотором Bosch Hub Line
Inbound+ оснащен мотором Bosch Hub Line
Среди дополнительных элементов — регулируемый вынос руля, крепление SP Connect, интегрированные светодиодные фары и крылья.
Inbound+ доступен в 4 цветах
Inbound+ доступен в 4 цветах
Inbound+ доступен в цветах Dark Star, Lavender Haze, Buff Beige и Desert Sage. Цена стартует от €2099. Продажи уже открыты на официальном сайте Trek.
По материалам:
mezha.media
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