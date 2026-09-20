0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кибербезопасность станет следующим большим хитом ИИ после программирования — гендиректор Nvidia

Технологии&Авто
24
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект, Фото: magnific
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что кибербезопасность станет новым главным драйвером развития искусственного интеллекта после написания кода. По его мнению, технологические компании рассматривают это направление как одну из самых больших бизнес-возможностей для всей отрасли.
Об этом глава технологического гиганта заявил во время выступления на конференции Goldman Sachs, передает Business Insider.
Читайте также
По словам Хуанга, бизнес будет активнее использовать искусственный интеллект для автоматического обнаружения уязвимостей в программном обеспечении и защиты от цифровых угроз.
Руководитель Nvidia подчеркнул, что кибербезопасность — это естественное продолжение разработки софта.
«Производным от программирования, конечно, является поиск ошибок. А производным от этого, что составляет очень большой рынок, является кибербезопасность», — отметил Дженсен Хуанг.
Он также подчеркнул ключевое отличие между ассистентами для кодинга и системами защиты.
Если помощники программиста реагируют только на конкретные запросы пользователей, то ИИ-решения для кибербезопасности работают непрерывно.
Читайте также
Это означает, что компании будут платить за их круглосуточное функционирование, создавая стабильный поток доходов для разработчиков.
Прогноз Nvidia совпадает с общим трендом рынка. Со своей стороны финансовый директор OpenAI Сара Фриар также заявила, что ее компания рассматривает направление кибербезопасности как значительную «коммерческую возможность».
Nvidia уже активно усиливает свои позиции в сфере безопасности. Компания объявила о партнерстве с CrowdStrike, Cisco и Palantir для совместной разработки инструментов защиты на основе искусственного интеллекта.
В то же время исследователи из Anthropic предупреждают, что неконтролируемое развитие алгоритмов может создать новые угрозы из-за возможности проведения более изощренных кибератак.
По материалам:
dev.ua
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems