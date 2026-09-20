Кибербезопасность станет следующим большим хитом ИИ после программирования — гендиректор Nvidia 20.09.2026, 00:17 — Технологии&Авто Искусственный интеллект, Фото: magnific

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что кибербезопасность станет новым главным драйвером развития искусственного интеллекта после написания кода. По его мнению, технологические компании рассматривают это направление как одну из самых больших бизнес-возможностей для всей отрасли.

Об этом глава технологического гиганта заявил во время выступления на конференции Goldman Sachs, передает Business Insider.

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По словам Хуанга, бизнес будет активнее использовать искусственный интеллект для автоматического обнаружения уязвимостей в программном обеспечении и защиты от цифровых угроз.

Руководитель Nvidia подчеркнул, что кибербезопасность — это естественное продолжение разработки софта.

«Производным от программирования, конечно, является поиск ошибок. А производным от этого, что составляет очень большой рынок, является кибербезопасность», — отметил Дженсен Хуанг.

Он также подчеркнул ключевое отличие между ассистентами для кодинга и системами защиты.

Если помощники программиста реагируют только на конкретные запросы пользователей, то ИИ-решения для кибербезопасности работают непрерывно.

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Это означает, что компании будут платить за их круглосуточное функционирование, создавая стабильный поток доходов для разработчиков.

Прогноз Nvidia совпадает с общим трендом рынка. Со своей стороны финансовый директор OpenAI Сара Фриар также заявила, что ее компания рассматривает направление кибербезопасности как значительную «коммерческую возможность».

Nvidia уже активно усиливает свои позиции в сфере безопасности. Компания объявила о партнерстве с CrowdStrike, Cisco и Palantir для совместной разработки инструментов защиты на основе искусственного интеллекта.