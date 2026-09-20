Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прогнозирует, что кибербезопасность станет новым главным драйвером развития искусственного интеллекта после написания кода. По его мнению, технологические компании рассматривают это направление как одну из самых больших бизнес-возможностей для всей отрасли.
Об этом глава технологического гиганта заявил во время выступления на конференции Goldman Sachs, передает Business Insider.
Это означает, что компании будут платить за их круглосуточное функционирование, создавая стабильный поток доходов для разработчиков.
Прогноз Nvidia совпадает с общим трендом рынка. Со своей стороны финансовый директор OpenAI Сара Фриар также заявила, что ее компания рассматривает направление кибербезопасности как значительную «коммерческую возможность».
Nvidia уже активно усиливает свои позиции в сфере безопасности. Компания объявила о партнерстве с CrowdStrike, Cisco и Palantir для совместной разработки инструментов защиты на основе искусственного интеллекта.
В то же время исследователи из Anthropic предупреждают, что неконтролируемое развитие алгоритмов может создать новые угрозы из-за возможности проведения более изощренных кибератак.