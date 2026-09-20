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Рейтинг лучших седанов с просторным салоном (фото)

Технологии&Авто
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Салон авто
Салон авто, Фото: magnific
Среди современных седанов есть модели, которые по запасу места для ног и плеч способны конкурировать даже с некоторыми кроссоверами. В 2026 году выбор таких машин достаточно широк — от относительно доступного Hyundai Elantra до представительских BMW, Mercedes-Benz и Audi.
В подборку Slashgear вошли шесть седанов, в которых водитель и пассажиры не будут чувствовать себя зажатыми даже во время долгих путешествий.

Hyundai Elantra

Компактный автомобиль не обязательно означает тесный салон. Hyundai Elantra 2026 года — хорошее тому доказательство.
Для водителя и переднего пассажира предусмотрено около 107,4 см пространства для ног, а на втором ряду — примерно 96,5 см. Для автомобиля компактного класса это очень приличный показатель.
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Интересно, что по ряду внутренних параметров Elantra даже превосходит самый маленький кроссовер Hyundai Venue.
В частности, на заднем ряду седан предлагает почти на 10 см больше места для ног.
Передние пассажиры получают около 143,5 см пространства на уровне плеч, задние — примерно 141 см.

Honda Accord

Тем, кому регулярно приходится перевозить взрослых пассажиров сзади, следует обратить внимание на Honda Accord.
Его главное преимущество — очень просторный второй ряд. Для ног задних пассажиров производитель предусмотрел около 103,6 см, а спереди — примерно 107,4 см.
Honda Accord
Honda Accord
По внутреннему пространству Accord в некоторых параметрах почти не уступает кроссоверу Honda CR-V.
Разница, например, в запасе места над головой может составлять около одного сантиметра в зависимости от комплектации. При этом седан дешевле популярного кроссовера.

Kia K5

Если главным критерием является комфорт высокого водителя, одним из самых интересных вариантов станет Kia K5.
В представленной для 2027 модельного года версии спереди предусмотрено 117 см пространства для ног. Это больше, чем у многих крупных внедорожников и даже минивэнов марки.
Kia K5
Kia K5
Например, у Kia Telluride этот показатель составляет примерно 105 см, а у большого Kia Carnival — около 104 см.
Второй ряд у K5 более скромный — примерно 89,4 см для ног, поэтому эта модель прежде всего понравится тем, кто ценит пространство именно на передних сиденьях.

BMW 7 Series

В представительских седанах приоритеты другие: особенно много места изготовители оставляют пассажирам второго ряда. BMW 7 Series отлично демонстрирует такой подход.
BMW 7 Series
BMW 7 Series
Позади здесь примерно 110 см пространства для ног, тогда как спереди — около 104,6 см. То есть пассажир на заднем диване фактически получает больше места, чем водитель.
Особенно впечатляет ширина салона спереди: пространство на уровне плеч достигает примерно 155 см.

Mercedes-Benz S-Class

Еще один классический представительский седан — Mercedes-Benz S-Class.
Для задних пассажиров здесь предусмотрено примерно 111,5 см пространства для ног, что даже больше, чем у BMW 7 Series. Впереди этот показатель составляет около 105 см.
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class
S-Class также предлагает много места над головой. В передней части салона — примерно 107 см, а на втором ряду — около 100 см.
Версии S 500 и S 580 имеют одинаковые основные размеры салона, хотя существенно отличаются силовыми установками и оснасткой.

Audi A8 и S8

Лидером этой подборки по простору для ног задних пассажиров стали Audi A8 и более спортивная S8 2027 модельного года.
На втором ряду доступно около 112,5 см, а спереди — примерно 105,4 см.
Audi A8/S8
Audi A8/S8
Для S8 можно заказать четырехместный салон, в котором центральное место заднего дивана заменено большой консолью.
Таким образом, два пассажира сзади получают еще больше личного пространства.
По материалам:
Обозреватель
Авто
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