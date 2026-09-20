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Почему осенью автомобиль расходует больше топлива

Технологии&Авто
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Автомобиль, припаркованный на обочине дороги в осень
Автомобиль, припаркованный на обочине дороги в осень, Фото: magnific
Многие водители замечают, что бак горючего пустеет значительно быстрее, чем летом. Действительно, автомобили осенью начинают потреблять больше бензина и дизеля из-за воздействия физических факторов. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет мотор работать с повышенной нагрузкой.
Об этом пишет Avtopilot.

Прогрев и сопротивление

Пока силовой агрегат не достигнет рабочей температуры, бортовой компьютер подает обогащенную топливную смесь. Моторное масло на холоде остается вязким и создает дополнительное внутреннее трение в двигателе.
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Летом этот период длится несколько минут, но осенью прогрев растягивается и занимает большую часть каждой короткой поездки.
Чтобы сэкономить горючее, эксперты советуют объединять несколько мелких поездок в одну, ведь прогретый мотор потребляет гораздо меньше бензина.
Второй физической причиной становится именно холодный воздух, который значительно плотнее теплого. Оно оказывает большее аэродинамическое сопротивление кузова при движении на скорости.
Двигателю приходится тратить больше энергии и сжигать дополнительное топливо, чтобы проталкивать автомобиль сквозь более густой осенний поток.

Колеса и приборы

Третья причина заключается в естественном падении давления в шинах вместе с понижением температуры окружающей среды.
Воздух в колесах сжимается, а недостаточно накаченные шины создают большее сопротивление качению. Поэтому мотор вынужден прилагать больше усилий для разгона, что сразу поднимает расход топлива.
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Для контроля аппетита машины следует регулярно проверять манометром и подкачивать шины до заводских норм.
Четвертым фактором становится активное использование электрических систем.
Осенью водители чаще включают обогрев сидений, фары, обогрев стекла и печку салона. Эта дополнительная нагрузка заставляет генератор забирать больше мощности у мотора.
Двигатель компенсирует расход топлива, поэтому выключение ненужных электроприборов поможет сэкономить.
По материалам:
Novyny.live
АвтоГорючее
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