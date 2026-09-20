Почему осенью автомобиль расходует больше топлива Сегодня 07:11 — Технологии&Авто Автомобиль, припаркованный на обочине дороги в осень, Фото: magnific

Многие водители замечают, что бак горючего пустеет значительно быстрее, чем летом. Действительно, автомобили осенью начинают потреблять больше бензина и дизеля из-за воздействия физических факторов. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет мотор работать с повышенной нагрузкой.

Об этом пишет Avtopilot.

Прогрев и сопротивление

Пока силовой агрегат не достигнет рабочей температуры, бортовой компьютер подает обогащенную топливную смесь. Моторное масло на холоде остается вязким и создает дополнительное внутреннее трение в двигателе.

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Летом этот период длится несколько минут, но осенью прогрев растягивается и занимает большую часть каждой короткой поездки.

Чтобы сэкономить горючее, эксперты советуют объединять несколько мелких поездок в одну, ведь прогретый мотор потребляет гораздо меньше бензина.

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Второй физической причиной становится именно холодный воздух, который значительно плотнее теплого. Оно оказывает большее аэродинамическое сопротивление кузова при движении на скорости.

Двигателю приходится тратить больше энергии и сжигать дополнительное топливо, чтобы проталкивать автомобиль сквозь более густой осенний поток.

Колеса и приборы

Третья причина заключается в естественном падении давления в шинах вместе с понижением температуры окружающей среды.

Воздух в колесах сжимается, а недостаточно накаченные шины создают большее сопротивление качению. Поэтому мотор вынужден прилагать больше усилий для разгона, что сразу поднимает расход топлива.

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Для контроля аппетита машины следует регулярно проверять манометром и подкачивать шины до заводских норм.

Четвертым фактором становится активное использование электрических систем.

Осенью водители чаще включают обогрев сидений, фары, обогрев стекла и печку салона. Эта дополнительная нагрузка заставляет генератор забирать больше мощности у мотора.