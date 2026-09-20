Эксперты назвали самые экономичные авто (фото)
Цены на горючее остаются важным фактором расходов для большинства автовладельцев. Водители ищут машины с максимальным запасом хода без потери комфорта и динамики. Минимальное потребление топлива современными дизельными и гибридными двигателями делает такие автомобили очень популярными. Эксперты Auto Bild протестировали актуальные модели и выбрали лучшие варианты.
Победители испытаний
Первенство в общем зачете и статус чемпиона по запасу хода приобрел дизельный седан BMW 220d Gran Coupe.
Его мягкий гибрид мощностью 163 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды и тратит всего 5,2 л/100 км. Топливный бак объемом 49 л позволяет проехать 942 км без дозаправки.
К минусам этой модели относятся ограниченное пространство на заднем ряду сидений и небольшой багажник объемом 360 л.
Второе место занял полноценный гибрид Renault Clio E-tech Full Hybrid 160 мощностью 158 л.с.
Французский хэтчбек показал средний расход 5,2 л/100 км, а при спокойной езде показатель падает ниже 4 л/100 км.
Автомобиль радует комфортной подвеской и качественной мультимедийной системой.
Среди недостатков модели эксперты отметили тесный салон и ощутимые рывки при переключении передач.
Доступные альтернативы
Третье место завоевал компактный кроссовер Dacia Duster Hybrid 140 с расходом 5,3 л/100 км.
Полноценный гибрид на 141 л. с. вместе с баком на 50 л обеспечивает пробег 980 км на одной заправке.
Модель привлекает высокой посадкой и багажником объемом от 430 л до 1545 л со сложенными задними сиденьями, хотя уступает по качеству отделочных материалов.
Четвертую позицию занял дизельный хэтчбек BMW 118d мощностью 150 л.
Машина ускоряется до 100 км/ч за 8,4 секунды, потребляет 5,4 л/100 км и запас хода 905 км.
Жесткая подвеска ухудшает комфорт на плохих дорогах, однако авто предлагает отличную управляемость и богатое оснащение.
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