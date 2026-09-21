Nubia NaviX Ultra: характеристики и цена нового флагмана Сегодня 06:13 — Технологии&Авто NaviX Ultra

Компания Nubia представила новый флагманский смартфон NaviX Ultra, созданный в сотрудничестве ZTE и ByteDance. Одной из ключевых особенностей устройства стал встроенный ИИ-агент на базе Doubao, который может выполнять не только голосовые команды, но и последовательность действий в разных приложениях.

В отличие от обычных голосовых помощников система способна разбивать сложную задачу на несколько этапов и выполнять их последовательно. Для быстрого запуска ассистента смартфон получил отдельную физическую кнопку, соединенную со сканером отпечатков пальцев.

Мощный процессор и дисплей на 144 Гц

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а объем оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ. Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей BOE с адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп. Также предусмотрены 50-мегапиксельный сверхшироугольный модуль и 64-мегапиксельная перископическая камера с оптическим зумом.

Аккумулятор

Еще одна заметная характеристика NaviX Ultra — аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. При этом толщина корпуса составляет около 7,62 мм.

Цена

В Китае базовая версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 5999 юаней — примерно 40 тыс. грн. Модификация 16/512 ГБ оценена в 6499 юаней, а топовая 16 ГБ/1 ТБ — в 7499 юаней.