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OpenAI планирует показать демо собственного гуманоидного робота в 2027 году

Технологии&Авто
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CEO компании OpenAI Сэм Альтман
CEO компании OpenAI Сэм Альтман
OpenAI хочет показать первое демо собственного гуманоидного робота уже в 2027 году. Компания уже набирает инженеров, которые будут работать над его моторами, приводами, электроникой и готовить к серийному производству.
Об этом CEO компании Сэм Альтман рассказал в интервью Fortune Magazine.
«В 2027 году у нас будет крутое демо — действительно замечательное. Не думаю, что роботы будут ходить по улицам еще несколько лет после этого, но у нас будет что-то впечатляющее», — заявил Альтман.

OpenAI ищет инженеров для робототехнического направления

На карьерном сайте компании сейчас открыты 26 вакансий в Robotics.
OpenAI ищет инженеров, работающих с электроникой, прошивками, системами управления, сенсорами, машинным обучением и прототипами.
Есть и вакансии для разработки электродвигателей, передач и других компонентов, непосредственно отвечающих за движение робота.

Почему OpenAI интересуется гуманоидной формой

Альтман ранее объяснял, почему компанию интересует именно гуманоидная форма. Мир уже построен под человека: дверь, лестница, автомобили, клавиатуры, кухни и заводское оборудование рассчитаны на тело с двумя руками и двумя ногами. Поэтому роботу в форме человека проще «вписаться» в окружающий мир.
Впрочем, по его мнению, создать достаточно умный ИИ мозг, который сможет управлять телом и нормально взаимодействовать с физическим миром, будет сложно.
В эссе The Gentle Singularity Альтман предполагал следующую последовательность: в 2025 году ИИ-агенты начинают выполнять реальную интеллектуальную работу, в 2026-м ИИ помогает делать новые научные открытия, а 2027-й может стать годом роботов, выходящих в физический мир.
В более отдаленной перспективе он описывал сценарий, где первый миллион гуманоидных роботов люди еще будут производить традиционным способом. Но потом сами роботы смогут работать на заводах, перевозить грузы, извлекать ресурсы и помогать создавать следующие поколения машин.
По материалам:
dev.ua
OpenAIРоботы
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