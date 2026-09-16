OpenAI купила компанию, которая улучшает камеры смартфонов с помощью ИИ

Стартап основали в 2019 году бывшие инженеры Apple Зив Аттар и Том Бишоп, ранее руководившие командой, создавшей Portrait Mode для iPhone. К соглашению Glass Imaging привлекла около $30 млн. инвестиций.
Компания использует нейросети для улучшения качества фотографий непосредственно во время съемки. Вместо обычного редактирования готового фото алгоритмы учатся особенностям конкретных камер и их систем, что позволяет получать лучшие изображения даже при ограничении камер смартфонов.
OpenAI развивает направление собственных устройств
OpenAI не прокомментировала сделку. Покупка может быть связана с планами компании относительно собственных устройств — по слухам, она работает над смартфоном, наушниками и другими ИИ-устройствами.
В 2025 году OpenAI также объявила о сотрудничестве Сэма Альтмана с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Компания впоследствии приобрела стартап io, созданный Айвом, за $6,5 млрд.