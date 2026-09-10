ПАРТНЕРСКАЯ Криптоботы снова сработали и заработали мне еще $5 886 Сегодня 17:10 — Криптовалюта Криптоботы снова сработали и заработали мне еще $5 886

Меня зовут Максим. Недавно я уже рассказывал о своем опыте с торговыми ботами Bitsgap, когда небольшая сумма на криптобирже за месяц превратилась в $1150 чистой прибыли. Тогда я обещал себе вернуться к этой теме, если произойдет что-то стоящее отдельного текста. И оно произошло. Причем в значительно больших масштабах. Вложив в четырех ботов $2643, за два месяца я снял со счета $5886 чистой прибыли, это почти +223%.

Что такое торговый бот, коротко

Для тех, кто не читал мою первую статью , объясню в двух словах. Торговый бот — это программа, которая сама покупает и продает криптовалюту по правилам, которые вы ей задаете: указываете диапазон цен, шаг покупки и момент фиксации прибыли. Дальше бот сам делает свое дело без выходных и без эмоций. К примеру, мой любимый COMBO-бот работает на фьючерсах с кредитным плечом. Он выставляет сетку ордеров и продвигает ее вслед за ценой, если рынок растет. Проще говоря, дешевле покупает, дороже продает и повторяет это снова и снова, пока идет движение.

А Bitsgap — это сервис, который разрабатывает эти боты и предлагает их пользователям за определенную плату согласно тарифному плану.

Четыре бота, которые сработали

В апреле, начиная свои тесты с Bitsgap, я стартовал осторожно, с одного бота на биткоине, и только потом прибавил другие монеты. В этот раз решил действовать более решительно и 10 июля запустил сразу четыре бота COMBO в позиции лонг с десятикратным плечом: на BTC, ETH, SOL и XRP. Логика проста: чем больше ботов, тем больше потенциальная прибыль, а все перечисленные монеты обычно двигаются вслед за биткоином. Сумму распределил так:

BTC — $1237;

ETH — $681;

SOL — $307;

XRP — $418.

Важный нюанс: фьючерсного COMBO бота следует открывать не более чем на половину суммы на счете, остальное остается подушкой для кросс-маржи, которая поддерживает позицию при движении цены против бота и позволяет ему докупать на просадках. Поэтому, чтобы запустить ботов на $2643, на бирже мне пришлось держать около $5286.

Месяц тишины, а потом взлет

Первый месяц выглядел скучно. До 18.09.2026 прибыль была минимальная, примерно $690, и, честно говоря, я уже начал сомневаться, удачной ли была эта затея с четырьмя ботами. Комиссия снималась, а вот заметного движения не было. Но потом все изменилось за один день. График, который два месяца ползал почти горизонтально, резко пошел вверх, и за считаные недели прибыль выросла более чем в восемь раз.

Что произошло 19 августа

19 августа Минфин США объявил, что удваивает объемы выкупа долгосрочных государственных облигаций с двух $2 млрд до минимум $4 млрд за каждую операцию, и что это решение будет действовать с 9 сентября по 4 ноября. В тот же день американский регулятор ценных бумаг SEC предложил новую рамку правил для крипторынка.

Для обычного человека это звучит как новости из параллельного мира финансов, но рынок отреагировал мгновенно. Доходность длинных облигаций пошла вниз, а вместе с ней подешевел и сам риск держать такие активы как биткоин. За несколько часов он подскочил примерно на 8%, с $64 500 до почти $70 000, а трейдеры, ставившие на падение, потеряли за сутки от $1,5 до $3 млрд. К 25.09.2026 биткоин уже торговался выше $80 000.

Я ничего специально не угадывал, просто мои боты уже стояли в позициях лонг, и движение сыграло в мою пользу. В начале сентября Минфин провел еще одну подобную операцию уже на $12,5 млрд, и BTC по состоянию на момент написания статьи держится в районе $79 000.

Как я зафиксировал прибыль

В отличие от апреля, когда я выводил деньги частями по $250−300, как только они накапливались, на этот раз решил дождаться конца истории. Боты на каждой монете я останавливал сам, видя, что позиция уже вышла в хороший плюс, и делал это постепенно.

BTC при вложении $1237 дал около $2856 прибыли, и это самый лучший результат из четырех. По XRP соответствующие цифры составили $418 и $1545, что стало для меня приятным сюрпризом, потому что эта монета обошла даже ETH, в который я вложил $681 и заработал $1356. Солана с наименьшим вложением в $307 показала и самую скромную прибыль в $128 хоть и начала движение первой.

Как только закрыл последнего бота, вывел всю прибыль на кошелек одним переводом.

О рисках

Самое важное, что я понял на этот раз — почти вся моя прибыль стала следствием одного новостного дня. Если бы решение Минфина не появилось или рынок отреагировал наоборот, мои боты с тем же плечом так же быстро пошли бы в минус. Плечо в десять раз усиливает любое движение, и вверх, и вниз это не односторонняя страховка от убытков. Стоп-лосы стояли на каждом боте, это та страховка, без которой я вообще не захожу в сделку с плечом.

В апреле меня подводили нервы, я выключал ботов раньше времени и терял потенциальную прибыль. В этот раз удалось продержаться поспокойнее. Главный вывод такой: боты долго, почти месяц, просто съедали комиссию без видимого движения, и само терпение в этот скучный период позволило дождаться момента, когда рынок, наконец, сам сделал всю работу.

О Bitsgap

Напомню коротко о самом сервисе . Bitsgap не является биржей и не держит ваши деньги, он только подключается к вашему биржевому счету через API-ключи без права вывода средств и по вашим настройкам отдает ботам команды покупать и продавать. COMBO, которым я пользуюсь, это лишь один из наборов сервисных ботов, есть еще простые сетчатые боты для бокового рынка, боты для усреднения позиции и варианты для падающего рынка. Стоимость подписки с момента первой статьи не изменилась, я до сих пор плачу за тарифный план Advanced ($69 за месяц пользования).

Что я понял на этот раз

Второй раунд научил меня двум вещам. Первая — несколько ботов одновременно на разных монетах работают не хуже одного, если бюджет позволяет это выдержать психологически. Вторая и главная — самые большие движения на крипторынке часто приходят не изнутри рынка, а извне. Из решений, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к криптовалютам.

Кому стоит попытаться повторить